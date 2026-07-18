"U" czy "ó"? Sprawdź się w najnowszym quizie z ortografii. Komplet tylko dla mistrzów

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-07-18 4:44

W sobotnim quizie z ortografii pytamy o wyrazy z "u" lub "ó". 10 pytań i niemal wszędzie czyhają pułapki! Zarezerwowaliśmy komplet punktów dla prawdziwych mistrzów języka polskiego. Życzymy powodzenia i samych znakomitych wyników.

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Autor: Unsplash.com Biblioteka ze słownikiem ortograficznym
QUIZ. Sobotnia ortografia. "U" czy "ó"? To wcale nie takie proste!
Pytanie 1 z 10
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Sobotni quiz z ortografii z pułapkami

Sobotę często poświęcamy w "Super Expressie" na quizy z ortografii. Tym razem bierzemy na warsztat wyrazy z... "u" lub "ó". To wy musicie zdecydować, która litera pasuje. Pytań jest 10 i mamy nadzieję, że znajdą się śmiałkowie, którzy wybiorą 10 poprawnych odpowiedzi. Przy okazji możecie przypomnieć sobie znaczenie niektórych wyrazów. Życzymy dobrej zabawy i znakomitych wyników. Zachęcamy też do zapoznania się z innymi quizami, przygotowanymi przez naszą redakcję.

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Co to jest quiz? 

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.

W "Super Expressie" bawimy się wieloma dziedzinami. Przygotowujemy quizy o filmach, sporcie, polityce, wydarzeniach, historii, naukach ścisłych i języku polskim. W weekendy nierzadko sięgamy po ortografię i mamy nadzieję, że ta różnorodność spodoba się naszym czytelnikom.

Nie ŚPIĘ, bo TRZYMAM ... ? QUIZ wiedzy o Super Expressie | Komentery
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