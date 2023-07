Sprzedaż Śląska Wrocław. Znamy szczegóły rozmów

Kilka dni temu doszło do pierwszej tury negocjacji w sprawie sprzedaży piłkarskiego Śląska Wrocław. Spotkanie urzędników z przedstawicielami Westminster trwało blisko trzy godziny. Obie strony komplementują się wzajemnie, ale - oficjalnie - konkretnych informacji zdradzić nie chcą. Co zresztą dobrze świadczy o podejściu do tematu. Wiadomo, że obie strony miały do siebie sporo pytań. - Musimy mieć pewność, że nowy właściciel Śląska poradzi sobie z zadaniem. Mamy wszak bardzo złe doświadczenia z poprzednimi inwestorami, musimy zrobić wszystko, aby wątpliwości było jak najmniej - mówi nam jeden z urzędników. - Liczymy, że firma konkretami przekona nas do siebie.

W połowie lipca ma dojść do drugiego spotkania. Jak słyszymy, na pewno nie dojdzie wtedy do finalizacji umowy, ale ze strony urzędu płynie komunikat, że może być decydujące. - Raczej będziemy już mieć jasność, czy transakcja zostanie przeprowadzona, czy też nie - słyszymy.

Firma Westminster jest w świecie sportu znana i szanowana i trudno tutaj o wątpliwości. Ale jak dotąd skupiała się na sponsoringu. Doświadczeń z własnym klubem piłkarskim nie ma.

Przedsiębiorstwo jest jednak zdeterminowane i dobrej myśli. Pewne jest jednak, że transakcja - o ile zostanie sfinalizowana - zajmie sporo czasu. Na zmiany możemy czekać nawet do zimy. - Wystąpiliśmy do urzędu o dużo danych. Chcemy, żeby były przygotowane rzetelnie, a pośpiech może w tym tylko przeszkodzić - mówi nam Jarosław Prus, prezes polskiego oddziału Westminster. - Rozumiemy presję czasu, ale to jest złożona transakcja, w której doprowadzenie do satysfakcjonującego obie strony finału zajmie bardziej miesiące, niż tygodnie - dodaje Jarosław Prus.

Od uczestników rozmów dowiedzieliśmy się też, że - oprócz gwarancji finansowych Westminster - palącą kwestią będą warunki korzystania z Tarczyński Arena. Prawie pewne jest, że przedsiębiorstwo nie będzie chciało płacić za stadion więcej, niż podpowiada zdrowy rozsądek...