Stabilna praca, od 7400 zł na start i darmowe szkolenie. MPK Wrocław szuka kierowców!

2025-09-15 5:40 Materiał sponsorowany

Marzysz o pewnym zatrudnieniu i pensji, która pozwoli spokojnie planować przyszłość? A może chcesz zmienić zawód i szukasz miejsca, które da Ci szansę na nowy start? MPK Wrocław właśnie prowadzi nabór kierowców – i oferuje warunki, których trudno nie docenić.

MPK Wrocław szuka pracowników

i

Autor: MPK Wrocław / Andrzej Doleczek/ Materiały prasowe

Kierowca – zawód z misją

Dla Ilony, dziś kierowczyni MPK, praca za kółkiem była czymś, czego nigdy nie planowała. – Ja bardzo późno zrobiłam prawo jazdy i w ogóle nie myślałam, że będę jeździć czymkolwiek, poza rowerem. Trafiłam tu, ponieważ szukałam zmian na rynku zawodowym - mówi o początkach swojej nowej życiowej drogi. 

I rzeczywiście, to coś więcej niż tylko jazda autobusem. Prawie 1900 kierowców i motorniczych sprawia, że mieszkańcy Wrocławia mogą bezpiecznie i punktualnie dotrzeć do pracy, szkoły czy lekarza. Do tego dochodzi aspekt ekologiczny – transport zbiorowy ogranicza emisję spalin i odciąża miasto z nadmiaru aut.

MPK Wrocław szuka pracowników

i

Autor: MPK Wrocław / Andrzej Doleczek/ Materiały prasowe

Ile można zarobić w MPK?

MPK kusi nie tylko stabilnością, ale też pensją od 7400 zł brutto miesięcznie na start. To jednak dopiero początek listy benefitów:

  • praca na miejscu, w oparciu o ustalony grafik
  • dofinansowanie do pakietu medycznego i wczasów,
  • możliwość nawiązania współpracy na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie czy B2B,
  • świadczenia świąteczne, paczki dla dzieci,
  • pożyczki na preferencyjnych warunkach (np. na zakup lub remont mieszkania)
  • bilety na wydarzenia sportowe i kulturalne

- To przede wszystkim stabilna praca i dobre zarobki, ale też wiarygodność pracodawcy dla banku, ponieważ starałem się o kredyt, pakiet benefitów – korzystam z karty Multisport, prywatnej opieki medycznej oraz przede wszystkim dobry, stosunkowo młody tabor – mówi Jakub, kierowca MPK.

MPK Wrocław szuka pracowników

i

Autor: MPK Wrocław / Andrzej Doleczek/ Materiały prasowe

Nie masz prawa jazdy kat. D? MPK wyszkoli Cię za darmo!

Wystarczy prawo jazdy kategorii B i chęć do pracy. Resztę załatwia MPK – firma oferuje bezpłatny kurs na prawo jazdy kat. D z gwarancją zatrudnienia. Warunek? Po zdanym egzaminie zobowiązanie do pracy w MPK przez minimum 3 lata. Co ważne – w trakcie kursu można już pracować w spółce i korzystać z benefitów.

Sprawdź się podczas Dni Rekrutacji

Najbliższe Dni Rekrutacji MPK odbędą się 16 i 18 września (godz. 17:00–18:30) w zajezdni przy ul. Obornickiej 131. Kandydaci będą mogli:

  • zobaczyć zajezdnię od środka,
  • porozmawiać z rekruterami i kierowcami,
  • wziąć udział w jeździe próbnej autobusem szkoleniowym.

Nie możesz przyjść? Zajrzyj na www.rekrutacja.mpk.wroc.pl i aplikuj online.

MPK Wrocław szuka pracowników

i

Autor: MPK Wrocław / Andrzej Doleczek/ Materiały prasowe

Jeśli szukasz pracy, która daje stabilność, dobre zarobki i poczucie misji – MPK Wrocław czeka właśnie na Ciebie!

Materiał Sponsorowany

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MPK WROCŁAW