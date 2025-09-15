Stabilna praca, od 7400 zł na start i darmowe szkolenie. MPK Wrocław szuka kierowców!

Kierowca – zawód z misją

Dla Ilony, dziś kierowczyni MPK, praca za kółkiem była czymś, czego nigdy nie planowała. – Ja bardzo późno zrobiłam prawo jazdy i w ogóle nie myślałam, że będę jeździć czymkolwiek, poza rowerem. Trafiłam tu, ponieważ szukałam zmian na rynku zawodowym - mówi o początkach swojej nowej życiowej drogi.

I rzeczywiście, to coś więcej niż tylko jazda autobusem. Prawie 1900 kierowców i motorniczych sprawia, że mieszkańcy Wrocławia mogą bezpiecznie i punktualnie dotrzeć do pracy, szkoły czy lekarza. Do tego dochodzi aspekt ekologiczny – transport zbiorowy ogranicza emisję spalin i odciąża miasto z nadmiaru aut.

Ile można zarobić w MPK?

MPK kusi nie tylko stabilnością, ale też pensją od 7400 zł brutto miesięcznie na start. To jednak dopiero początek listy benefitów:

praca na miejscu, w oparciu o ustalony grafik

dofinansowanie do pakietu medycznego i wczasów,

możliwość nawiązania współpracy na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie czy B2B,

świadczenia świąteczne, paczki dla dzieci,

pożyczki na preferencyjnych warunkach (np. na zakup lub remont mieszkania)

bilety na wydarzenia sportowe i kulturalne

- To przede wszystkim stabilna praca i dobre zarobki, ale też wiarygodność pracodawcy dla banku, ponieważ starałem się o kredyt, pakiet benefitów – korzystam z karty Multisport, prywatnej opieki medycznej oraz przede wszystkim dobry, stosunkowo młody tabor – mówi Jakub, kierowca MPK.

Nie masz prawa jazdy kat. D? MPK wyszkoli Cię za darmo!

Wystarczy prawo jazdy kategorii B i chęć do pracy. Resztę załatwia MPK – firma oferuje bezpłatny kurs na prawo jazdy kat. D z gwarancją zatrudnienia. Warunek? Po zdanym egzaminie zobowiązanie do pracy w MPK przez minimum 3 lata. Co ważne – w trakcie kursu można już pracować w spółce i korzystać z benefitów.

Sprawdź się podczas Dni Rekrutacji

Najbliższe Dni Rekrutacji MPK odbędą się 16 i 18 września (godz. 17:00–18:30) w zajezdni przy ul. Obornickiej 131. Kandydaci będą mogli:

zobaczyć zajezdnię od środka,

porozmawiać z rekruterami i kierowcami,

wziąć udział w jeździe próbnej autobusem szkoleniowym.

Nie możesz przyjść? Zajrzyj na www.rekrutacja.mpk.wroc.pl i aplikuj online.

Jeśli szukasz pracy, która daje stabilność, dobre zarobki i poczucie misji – MPK Wrocław czeka właśnie na Ciebie!

