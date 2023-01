Stalker nękał obcą kobietę. Groził jej nawet pozbawieniem życia

Najstarsza wolontariuszka w Polsce znowu gra z WOŚP. To, co przekazała na licytację, jest wyjątkowe

Policjanci z Bolesławca zatrzymali 28-mężczyznę, który jest podejrzany o uporczywe nękanie kobiety i kierowanie wobec niej gróźb oraz grożenie pozbawieniem życia i uszkodzeniem ciała innym osobom. - Dodatkowo sprawca wysyłał szereg pism do prokuratury oraz policji, w treści których zawiadamiał o przestępstwach, doskonale wiedząc, że ich nie popełniono. 28-latek zamieszkujący na stałe w Niemczech, tylko okazjonalnie przyjeżdżał na teren powiatu bolesławieckiego – mówi aspirant sztabowy Anna Kublik-Rościszewska, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu.

Jak dodaje, stalker wykorzystując różne komunikatory, uporczywie nękał i groził pokrzywdzonej kobiecie. Co więcej, pokrzywdzona była dla mężczyzny zupełnie obcą osobą i na dobrą sprawę nie wiadomo dlaczego za swój "cel" wybrał właśnie ją. - Ponadto podejrzany kierował również groźby pozbawienia życia i uszkodzenia ciała pod adresem innych osób oraz naruszył nietykalność jednej z nich. Pokrzywdzeni to mieszkańcy powiatu bolesławieckiego – mówi policjantka.

Co więcej stalker w ogóle nie ukrywał swojej tożsamości. - Mężczyzna nie krył się, wysyłając te wiadomości, robił to pod swoim imieniem i nazwiskiem. Jego wyjaśnienia były trudne do zrozumienia. Czyny, których się dopuścił były zupełnie nieracjonalne. Będzie on poddany badaniom psychiatrycznym - powiedziała portalowi TVN 24 Ewa Łomnicka, szefowa Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego sąd wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na trzy miesiące. Grozi mu do 8 lat więzienia.