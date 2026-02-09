Magda Gessler ponownie wyrusza w trasę, by wyciągać z tarapatów polskie restauracje.

- W nadchodzących odcinkach królowa polskiej gastronomii odwiedzi zarówno duże miasta, jak i mniejsze miejscowości. Na rewolucyjnej mapie tego sezonu znalazły się m.in.: Łódź, Wschowa, Chorzów, Koszalin, Królik Polski oraz Poznań. Dobra kuchnia to nie tylko przepisy, ale także ludzie, pasja i odwaga do zmian. Czy wszystkie rewolucje zakończą się sukcesem?

- czytamy w oficjalnym komunikacie TVN.

Tragedia w Stroniu Śląskim. Wielka woda zniszczyła ich marzenia

Jednym z najważniejszych punktów nowej serii będzie wizyta w Kotlinie Kłodzkiej. To właśnie tam, w Stroniu Śląskim, Mateusz i Rafał prowadzili swoją pizzerię Cherry Pepperoni. Niestety, wrzesień 2024 roku zmienił wszystko - niszczycielska powódź zabrała im dorobek życia. Właściciele nie poddali się i przez blisko rok, niemal gołymi rękami, odbudowywali lokal.

- Ten czas od powodzi był bardzo dla nas ciężki, ale dzięki waszemu wsparciu nie poddaliśmy się i walczyliśmy, żeby jak najszybciej wrócić do was z pysznym jedzeniem i spełniać nasze marzenia o jednej z lepszych restauracji w rejonie. Woda chciała nas zatrzymać - nie udało się jej, tylko spowolniła, zniszczyła i dała nową lekcję życia

- tak opisywał tę walkę w swoich mediach społecznościowych Mateusz Chmurzyński.

Choć po jedenastu miesiącach udało się ponownie otworzyć drzwi dla gości, powrót do rzeczywistości okazał się brutalny. Koszty odbudowy i zaciągnięte kredyty sprawiły, że pizzeria znów zaczęła "tonąć" - tym razem w finansach.

Misja Magdy Gessler w Stroniu Śląskim wykroczy poza ramy zwykłego programu kulinarnym. Gwiazda będzie musiała stać się wsparciem dla załogi, która przeszła przez piekło żywiołu. Restauratorka postawiła sobie za cel nie tylko zmianę menu, ale przede wszystkim ocalenie miejsc pracy dla niezwykle oddanego personelu.

Na planie pojawili się także specjalni goście - zawezwani przez Magdę Gessler "wierni rycerze z plemienia kuchennych rewolucji". Dzięki ich energii w kuchni zrobiło się tłumnie i gwarno jak nigdy wcześniej. Czy to wystarczy, by odczarować pechowe miejsce?

"Kuchenne rewolucje" wiosna 2026 - kiedy i gdzie oglądać?

Nowe odcinki „Kuchennych Rewolucji” będą emitowane w każdy czwartek o 21:30 od 5 marca. Program będzie także dostępny w Playerze i HBO Max, a przedpremierowy odcinek można obejrzeć w każdy czwartek w playerze.