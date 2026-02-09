Nowa atrakcja w ZOO Łączna. To hit na skalę Europy!

ZOO Łączna, malowniczo położone koło Mieroszowa, właśnie otworzyło dla zwiedzających prawdziwy turystyczny hit. Mowa o chacie polarnej, z której przez ogromne, panoramiczne okno można obserwować piątą co do wielkości watahę wilków polarnych w Europie. To jedyna tego typu instalacja w Polsce, która pozwala na tak bliskie i bezpieczne spotkanie z tymi majestatycznymi drapieżnikami. Jak czytamy na profilu ZOO w mediach społecznościowych, to początek wielkiej przygody.

Spotkanie oko w oko z watahą wilków

Możliwość obserwacji zwierząt z tak bliska to niezwykłe przeżycie. Wilki, zaciekawione nową konstrukcją na swoim terytorium, często podchodzą pod samo okno, dając zwiedzającym szansę na zrobienie niesamowitych zdjęć i poczucie ich obecności. Pracownicy zoo z dumą opisują zachowanie swoich podopiecznych.

- Zaglądają co jakiś czas. Są naprawdę blisko. Chyba chcą nam powiedzieć, że nieźle to urządzamy! Chata polarna w ZOO Łączna. Jedyne takie miejsce w Polsce!

- podkreślają przedstawiciele ZOO Łączna.

Przejmujące wycie, które stało się hitem internetu

Wilki z Łącznej zdobyły już popularność w sieci. Filmik z ich przeszywającym wyciem zdobył ponad 320 tysięcy wyświetleń i tysiące reakcji. To potężny dźwięk, który, jak opisują właściciele, jest formą komunikacji stada.

- To zdecydowanie jeden z najbardziej przejmujących dźwięków jaki można usłyszeć w naszym ZOO. Potrafi nieść się nawet na kilkanaście kilometrów. Zawsze robi wrażenie! Gdyby zastąpić go słowami usłyszelibyście pewnie „Jesteśmy tu”, „To nasze miejsce”. „Nie jesteś sam”. Przed Wami wilki polarne z Łącznej!

- opisują właściciele zoo na Facebooku.

Dla tych, którzy chcą zobaczyć watahę w akcji, mamy świetną wiadomość. Do 15 lutego, przez cały okres ferii, o godzinie 13:00 odbywają się pokazowe karmienia wilków. To fantastyczna okazja, by zobaczyć te drapieżniki w akcji i dowiedzieć się o nich czegoś więcej.

Co jeszcze warto zobaczyć w ZOO Łączna?

Ogród zoologiczny w Łącznej to miejsce o wyjątkowym, bliskim naturze charakterze. Zwierzęta mają tu do dyspozycji ogromne wybiegi, a górski klimat sprzyja wielu gatunkom. Poza wilkami, na odwiedzających czekają:

Lemury, do których można wejść bezpośrednio na wybieg.

Majestatyczne tygrysy i rysie.

Ulubieńcy dzieci, czyli kangury i surykatki.

Ponad 100 gatunków zwierząt z całego świata!

ZOO Łączna jest otwarte przez cały rok. Zimą obowiązuje cennik: bilet normalny kosztuje 35 zł, ulgowy 30 zł, a dzieci do lat 3 wchodzą za darmo.

Kim jest wilk polarny?

Wilk polarny to jeden z największych podgatunków wilka szarego. Jego charakterystyczną cechą jest gruba, biała sierść, która stanowi doskonały kamuflaż w arktycznym krajobrazie. Występuje na obszarach północnej Kanady i Grenlandii. Żyje w stadach liczących nawet do 30 osobników, gdzie panuje ścisła hierarchia. Wataha, na czele z parą alfa, wspólnie poluje m.in. na renifery i zające.