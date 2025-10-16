Strażak z komendy w Głubczycach zginął w wypadku! Tragedia na prywatnej posesji

Michał Michalak
2025-10-16 8:08

Nie żyje asp. mgr Grzegorz Łapuńko, strażak z komendy powiatowej w Głubczycach, który zginął w wypadku poza służbą. 43-letni mężczyzna naprawiał przyczepę rolniczą, która w nieznanych okolicznościach przygniotła go swoim ciężarem. Do tragedii doszło we wtorek, 14 października, a koledzy zmarłego poinformowali o wszystkim dzień później. Sprawę śmiertelnego wypadku bada prokuratura.

Głubczyce. Strażak z komendy PSP zginął w wypadku. Tragiczne zdarzenie poza służbą

Strażak z komendy w Głubczycach zginął w wypadku

Strażacy z komendy powiatowej w Głubczycach i komendy wojewódzkiej w Opolu przekazali kondolencje rodzinie strażaka Grzegorza Łapuńki, który zginął w wypadku na prywatnej posesji. We wtorek, 14 października, mężczyzna prowadził prace naprawcze przy przyczepie rolniczej.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że 43-latek został przygnieciony przez przyczepę, w wyniku czego zmarł na miejscu. Wyjaśniamy nadal, jak doszło do tego zdarzenia - powiedziała "Super Expressowi" mł. asp. Wioletta Tarasiewicz, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach.

Na profilach facebookowych komendy powiatowej straży pożarnej w Głubczycach i komendy wojewódzkiej  w Opolu pojawiły się wpisy poświęconego pamięci zmarłego funkcjonariusza.

- Z głębokim żalem i ogromnym smutkiem informujemy, że 14 października 2025 roku, w wyniku nieszczęśliwego wypadku śmierć poniósł asp. mgr Grzegorz Łapuńko funkcjonariusz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach st. bryg. Wojciech Semeniuk w imieniu własnym i środowiska pożarniczego składa kondolencje, oraz wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim Zmarłego. Cześć Jego Pamięci! - czytamy.

W sprawie śmierci strażaka wszczęto śledztwo, które nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Głubczycach.

