Tragiczny wypadek odebrał życie strażakowi z Głubczyc, asp. Grzegorzowi Łapuńce.

Funkcjonariusz zginął podczas prac naprawczych przy przyczepie rolniczej na prywatnej posesji.

Więcej szczegółów na temat zdarzenia i kondolencji złożonych przez straż pożarną znajdziesz w artykule.

Strażak z komendy w Głubczycach zginął w wypadku

Strażacy z komendy powiatowej w Głubczycach i komendy wojewódzkiej w Opolu przekazali kondolencje rodzinie strażaka Grzegorza Łapuńki, który zginął w wypadku na prywatnej posesji. We wtorek, 14 października, mężczyzna prowadził prace naprawcze przy przyczepie rolniczej.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że 43-latek został przygnieciony przez przyczepę, w wyniku czego zmarł na miejscu. Wyjaśniamy nadal, jak doszło do tego zdarzenia - powiedziała "Super Expressowi" mł. asp. Wioletta Tarasiewicz, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach.

Na profilach facebookowych komendy powiatowej straży pożarnej w Głubczycach i komendy wojewódzkiej w Opolu pojawiły się wpisy poświęconego pamięci zmarłego funkcjonariusza.

- Z głębokim żalem i ogromnym smutkiem informujemy, że 14 października 2025 roku, w wyniku nieszczęśliwego wypadku śmierć poniósł asp. mgr Grzegorz Łapuńko funkcjonariusz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach st. bryg. Wojciech Semeniuk w imieniu własnym i środowiska pożarniczego składa kondolencje, oraz wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim Zmarłego. Cześć Jego Pamięci! - czytamy.

W sprawie śmierci strażaka wszczęto śledztwo, które nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Głubczycach.