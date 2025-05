i Autor: Super Express

Tragedia na ul. Głównej!

Strzelanina we Wrocławiu! Kobieta i mężczyzna nie żyją. Szokujące sceny we wtorkowy poranek

Dwie osoby zginęły w strzelaninie, do której doszło we wtorek, 13 maja, na ul. Głównej we Wrocławiu. Ofiary to kobieta i mężczyzna, a na miejscu cały czas pracują wszystkie służby. Zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło do policji po godz. 6.