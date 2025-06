W sobotę atrakcje potrwają od godz. 12 do 20. Będzie DJ MUSZKA, a także tancerki samby z Samba Art. To najlepsze takie pokazy w Polsce, a zespół został założony przez Polkę Klaudię Łucyk i Brazylijczyka Jailsona De Oliveirę. Mają oni na koncie udział w najsłynniejszym karnawale świata - na Sambodromie w Rio de Janeiro. Samba Art to nie tylko piękne tancerki o egzotycznej urodzie (Brazylia, Kuba, Nigeria, Polska), przystojni Brazylijczycy i spektakularne stroje, ale również najwyższy technicznie poziom tańca. Zespół nieustannie szkoli się podczas corocznych wyjazdów do Brazylii.

i Autor: materiały prasowe Summer party i gorąca samba. Powitaj wakacje w Aquaparku Wrocław!

Czas umilą nam również w sobotę bębniarze (Bloco Pomerania Brasil Show) oraz zespół taneczny 3 Dance. Będzie znany i lubiany we Wrocławiu Wujek Lisek (zabawy i konkursy z dziećmi), byk rodeo, a także animacje dla dzieci (m.in. warkoczyki i tatuaże) i sportowe atrakcje z instruktorami Aquaparku.

Aquapark szykuje także efektowną niespodziankę! Wystarczy, że spojrzycie w niebo…

W niedzielę (w godz. 12-18) ponownie będzie nas nastrajał do zabawy DJ MUSZKA, nie zabraknie byka rodeo, animacji dla dzieci i tych sportowych z ekipą Aquaparku.

No i nie zapominajcie, że Summer Party zawita również w sobotę na obiekty Wrocławskiego Parku Wodnego na Brochowie (ul. Polna) i na Zakrzowie (ul. Wilanowska) – w godz. 12-18. Będzie DJ i animacje.

i Autor: materiały prasowe Noc Kupały w Aquaparku Wrocław

A już 20 czerwca w Saunarium Aquaparku Wrocław przy ul. Borowskiej wyjątkowa Noc Saunowa Kupały. To połączenie tradycji i współczesności, relaksu oraz ekskluzywnych ceremonii saunowych opartych na pradawnych związkach żywiołów w starosłowiańskich obrzędach. To wyjątkowy czas, gdy ogień, woda, powietrze i ziemia splatają się w harmonijnym tańcu natury, przynosząc oczyszczenie i odnowę zarówno dla ciała, jak i duszy.

Dopełnieniem wydarzenia będą wyśmienite dania kuchni słowiańskiej, które przeniosą nas w świat dawnych smaków, ożywiając kulinarne dziedzictwo przodków w nowoczesnej interpretacji.

