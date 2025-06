Na dnie rankingu

To miasto jest na dnie rankingu. Według AI to polska stolica braku perspektyw. Słusznie?

Sztuczna inteligencja dokonała analizy danych związanych z jakością życia w polskich miastach, wskazując to, które według wskaźników wypada najgorzej. Uwzględniono m.in. bezrobocie, dostęp do opieki zdrowotnej, edukacji, transportu publicznego, zarobki, bezpieczeństwo i jakość środowiska. Wyniki? Wałbrzych uznano za najgorsze miasto do życia w Polsce.