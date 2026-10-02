Minuta ciszy i dźwięk syren. Hołd w całej Polsce

Dokładnie w samo południe, 2 października, na ulicach polskich miast czas jakby stanął w miejscu. Zgodnie z zapowiedzią Komendy Głównej Policji, funkcjonariusze w całym kraju włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe w swoich radiowozach, by uczcić pamięć swojego kolegi.

Policjanci zatrzymywali pojazdy, wychodzili na zewnątrz i w geście najwyższego szacunku, minutą ciszy oddawali hołd sierż. Natanowi Sieroniowi. W mediach społecznościowych pojawiają się już pierwsze nagrania dokumentujące ten poruszający moment z różnych zakątków kraju.

Tak oddano hołd we Wrocławiu:

"Pozostał wierny do końca"

Dzisiejszy hołd to wyraz solidarności i pamięci o 29-letnim sierż. szt. Natanie Sieroniu z Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu. Funkcjonariusz został śmiertelnie postrzelony podczas interwencji w Kraśniku Górnym 24 września. Mimo wysiłków lekarzy, zmarł dzień później w szpitalu.

Jak podkreśliła Komenda Główna Policji w swoim komunikacie, Natan Sieroń wypełnił słowa roty ślubowania do samego końca.

- Swoją postawą potwierdzał znaczenie słów, które wypowiedział, rozpoczynając służbę: „nawet z narażeniem życia”. Pozostał im wierny do końca.

Pośmiertny awans i odznaczenie. Rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe

Jak poinformowała Komenda Główna Policji, równo o 12:00 rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe tragicznie zmarłego policjanta.

- W ostatniej drodze naszemu Koledze towarzyszą Rodzina, Najbliżsi, a także Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Boroń wraz z kadrą polskiej Policji oraz przedstawiciele administracji rządowej i władz lokalnych, służb mundurowych, policjantki i policjanci z całego kraju. Ceremonia rozpoczęła się od odczytania postanowień o pośmiertnych honorach. Prezydent RP mianował Natana Sieronia na pierwszy stopień oficerski - podkomisarza Policji. Z kolei Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odznaczył go Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant”

- przekazuje Komenda Główna Policji.

Służba była dla niego zobowiązaniem

Podkomisarz Natan Sieroń był funkcjonariuszem pionu kryminalnego w Bolesławcu. Służył od niespełna dwóch lat, ale jak podkreślają jego koledzy, z ogromnym zaangażowaniem i oddaniem. Jak czytamy w komunikacie policji, służba była dla niego nie tylko zawodem.

- Była przede wszystkim zobowiązaniem i odpowiedzialnością wobec drugiego człowieka.

Odszedł, wypełniając do końca słowa roty policyjnego ślubowania, w których każdy funkcjonariusz przyrzeka „chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia”.

Dzisiejszy dzień jest dla całego środowiska policyjnego czasem zadumy i pamięci o policjancie, który pozostał wierny rocie ślubowania do samego końca.