W środę, 26 listopada, rano we Wrocławiu doszło do wypadku z udziałem tramwaju i samochodu.

Kierowca osobówki, uciekając przed policją, zderzył się z tramwajem linii nr 20.

Są poszkodowani, a komunikacja miejska kursuje zmienionymi trasami.

Sprawdź, jak wypadek wpłynął na ruch we Wrocławiu i kto ucierpiał.

Wrocław. Pościg policji zakończony uderzeniem w tramwaj linii nr 20

Pościg policji we Wrocławiu zakończył się wypadkiem na skrzyżowaniu ulic Hallera/Gajowicka - do zdarzenia doszło w środę, 26 listopada, w godzinach wczesnoporannych. Podczas ucieczki kierujący osobówką uderzył w tramwaj linii nr 20.

- Są osoby poszkodowane (z samochodu osobowego). Tramwaje linii 14, 20 oraz autobusy linii 127 i 144 skierowaliśmy na trasy zastępcze. Są autobusy ,,za tramwaj" - poinformowało biuro prasowe Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.

Z uwagi na wypadek wprowadzano następujące zmiany w kursowaniu pojazdów komunikacji miejskiej we Wrocławiu.

Tramwaje linii 14 zostały skierowane w obu kierunkach przez ul. Powstańców Śląskich.

Tramwaje linii 20 zostały skierowane w obu kierunkach przez ul. Grabiszyńską.

Autobusy linii 127 i 144>Zwycięska zostały skierowane objazdem od ul. Zaporoskiej przez rondo Powstańców Śląskich, ul. Powstańców Śląskich.

Autobusy linii 136>Kozanów zostały skierowane objazdem od al. Hallera przez ul. Gajowicką, Kruczą, Mielecką z powrotem do al. Hallera.

Zadysponowano zastępczą komunikację autobusową w relacji przystanek "Hallera" - FAT - przystanek "Hallera".

Redakcja "Super Expressu" czeka na informacje z policji dotyczące zdarzenia.