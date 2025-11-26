Szalony pościg ulicami Wrocławia! Osobówka huknęła w tramwaj. "Są osoby poszkodowane"

Michał Michalak
Michał Michalak
2025-11-26 7:38

Kierujący osobowym samochodem uderzył na skrzyżowaniu ulic: Hallera/Gajowicka we Wrocławiu w tramwaj linii nr 20 - poinformowało w środę, 26 listopada, rano biuro prasowe Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. W tym czasie za prowadzącym trwał pościg policji. W wyniku wypadku kilka osób zostało poszkodowanych, ale to ludzie jadący osobówką. Z uwagi na utrudnienia w ruchu miasto informuje o zmianach.

  • W środę, 26 listopada, rano we Wrocławiu doszło do wypadku z udziałem tramwaju i samochodu.
  • Kierowca osobówki, uciekając przed policją, zderzył się z tramwajem linii nr 20.
  • Są poszkodowani, a komunikacja miejska kursuje zmienionymi trasami.
  • Sprawdź, jak wypadek wpłynął na ruch we Wrocławiu i kto ucierpiał.

Wrocław. Pościg policji zakończony uderzeniem w tramwaj linii nr 20

Pościg policji we Wrocławiu zakończył się wypadkiem na skrzyżowaniu ulic Hallera/Gajowicka - do zdarzenia doszło w środę, 26 listopada, w godzinach wczesnoporannych. Podczas ucieczki kierujący osobówką uderzył w tramwaj linii nr 20.

Są osoby poszkodowane (z samochodu osobowego). Tramwaje linii 14, 20 oraz autobusy linii 127 i 144 skierowaliśmy na trasy zastępcze. Są autobusy ,,za tramwaj" - poinformowało biuro prasowe Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.

Z uwagi na wypadek wprowadzano następujące zmiany w kursowaniu pojazdów komunikacji miejskiej we Wrocławiu.

  • Tramwaje linii 14 zostały skierowane w obu kierunkach przez ul. Powstańców Śląskich.
  • Tramwaje linii 20 zostały skierowane w obu kierunkach przez ul. Grabiszyńską.
  • Autobusy linii 127 i 144>Zwycięska zostały skierowane objazdem od ul. Zaporoskiej przez rondo Powstańców Śląskich, ul. Powstańców Śląskich.
  • Autobusy linii 136>Kozanów zostały skierowane objazdem od al. Hallera przez ul. Gajowicką, Kruczą, Mielecką z powrotem do al. Hallera.
  • Zadysponowano zastępczą komunikację autobusową w relacji przystanek "Hallera" - FAT - przystanek "Hallera".
Redakcja "Super Expressu" czeka na informacje z policji dotyczące zdarzenia.
