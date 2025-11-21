Szukają kierownika na pełny etat. Ponad 10 tys. zł brutto i umowa o pracę

Szukają do pracy na już. Oferują ponad 10 tys. zł brutto

W ostatnim czasie w sieci pojawiło się ogłoszenie o pracę na stanowisko kierownika zakładu opiekuńczo leczniczego w Lubiążu. Osoba, która jest poszukiwana, może liczyć na wysokie zarobki, bowiem mówimy tutaj o 10 tys. zł brutto miesięcznie. Wynagrodzenie to jednak nie wszystko. Pracodawca oferuje także umowę o pracę i system jednozmianowy, więc wszystko to, co zapewni stabilne zatrudnienie. Jakie są wymagania nowego pracownika?

Wymagania przyszłego kierownika ZOL w Lubiążu

Wykształcenie wyższe (w tym licencjat)

Wykształcenie medyczne i prawo do wykonywania zawodu (pielęgniarka, lekarz)

Odpowiedzialność i dyspozycyjność

Znajomość obowiązujących przepisów prawa w zakresie opieki długoterminowej i psychiatrii

5 lat pracy w zawodzie.

Czym zajmuje się kierownik zakładu opiekuńczo leczniczego?

Kierownik Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego (ZOL) to osoba, która łączy kompetencje menedżera, organizatora pracy medycznej i administratora. Jego zadania są zarówno formalne, jak i operacyjne. Najważniejsze obszary odpowiedzialności to m.in.:

planowanie pracy personelu i rozłożenie ich obowiązków

kontrolowanie przebiegi opieki w zakładzie

monitorowanie jakości świadczonych usług

reagowanie na potrzeby pacjentów i ich rodzin

pilnowanie poprawności dokumentacji medycznej i administracyjnej.

Rynek pracy w Polsce

W ostatnich latach rynek pracy w Polsce zmienił się dynamicznie. Choć nadal nie brakuje ofert, coraz częściej kandydaci zderzają się z wymaganiami dotyczącymi doświadczenia, wielozadaniowości oraz gotowości do ciągłego rozwoju. Znalezienie dobrej posady jest więc możliwe, ale wymaga świadomego podejścia.

Właśnie dlatego ogłoszenia zapewniające umowę o pracę na pełny etat i wynagrodzenie przekraczające 10 tys. zł brutto przyciągają obecnie szczególną uwagę kandydatów. Stanowiska kierownicze są poszukiwane przez osoby, które mają doświadczenie w zarządzaniu, potrafią brać odpowiedzialność za zespół i wyniki, a jednocześnie oczekują stabilnych warunków zatrudnienia oraz możliwości rozwoju w firmie.