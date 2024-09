To perła Dolnego Śląska. Kuracjusze uwielbiają tu wracać!

Główne ośrodki uzdrowiskowe na Dolnym Śląsku to między innymi Kudowa-Zdrój, Polanica-Zdrój, Duszniki-Zdrój czy Lądek-Zdrój. W ostatnich latach kuracjusze przekonali się jednak do jeszcze jednego, mniej znanego kurortu uzdrowiskowego, a mianowicie do Długopola-Zdroju. To niewielka wieś położona w województwie dolnośląskim, w powiecie kłodzkim, która może pochwalić się w szczególności walorami leczniczymi.

Na miejscu panuje łagodny klimat śródgórski o dobrych warunkach insolacyjnych, który sprawdzi się świetnie w szczególności u osób, które zmagają się z chorobami układu krążenia, układu oddechowego oraz czynnością krwiotwórczą. Profil leczniczy miejscowości jest jednak oczywiście bardziej rozbudowany, bowiem w Długopolu leczy się także choroby wątroby, przewodu pokarmowego, laryngologiczne czy neurologiczne.

Miejscowość słynie z naturalnych wód mineralnych, lecz - co ciekawe - świat o długopolskich źródłach dowiedział się poniekąd przypadkiem. Jak to możliwe? Okazuje się, iż w 1648 roku górnicy ze Złotego Stoku odnaleźli dostęp do wód uzdrowiskowych, które nasycone dwutlenkiem węgla smakowały jak oranżada i szybko stały się przysmakiem do picia, a z czasem zaczęto wykorzystywać je również do leczenia.

Naturalne wody mineralne pozyskiwane są aktualnie z trzech źródeł - Emilia, Kazimierz oraz Renata. Co jednak jeszcze oferuje miejscowość odwiedzającym turystom i kuracjuszom? Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Walory i atrakcje turystyczne uzdrowiska

Długopole-Zdrój to nie tylko miejscowość uzdrowiskowa, w której zregenerujemy siły i zdrowie, ale również można liczyć na sporo dodatkowych atrakcji.

Świetne warunki krajobrazowe zachęcają pacjentów do aktywności fizycznych na zewnątrz, co również dobrze wpływa zarówno na zdrowie fizyczne, jak i psychiczne. Spacer Piekielną Doliną, czyli wąwozem z potokiem w południowej części Wyszkowskiego Grzbietu poleca się miłośnikom natury, a ci, którzy są głodni widoków, powinni bez wątpienia udać się na punkt widokowy na Wronce.

Na miejscu nie brakuje także zabytków, więc wielbiciele historii będą zadowoleni! Kościół ewangelicki z XIX wieku czy park uzdrowiskowy z pewnością zachwycą! Jeśli jesteście ciekawi, jak przedstawia się uzdrowisko na fotografiach, zachęcamy do sprawdzenia naszej galerii zdjęć powyżej.