Wrocław. Zaginięcie matki i córki

W niedzielę, 12 marca, Renata Majchrzak nakręciła film, który opublikowany został na portalu YouTube we wtorek, 14 marca. Kobieta poinformowała w nagraniu, że w poniedziałek, 13 marca, ma spotkać się człowiekiem, z którym od pewnego czasu była skonfliktowana w sieci. Miała na nim zrobić prezentację pieca z unikalną technologią SolZbych, który oferuje jej firma. - Zabiorę ze sobą dyktafon, żeby nagrać całe spotkanie i pokazać wam jakim fałszywym człowiekiem jest ten pan. Również zabiorę ze sobą paralizator, który ostatnio kupiłam do samoobrony, bo tak naprawdę nie wiem, co może takiemu człowiekowi strzelić do głowy. Na prezentację również zabiorę ze sobą córkę – powiedziała 40-latka na nagraniu.

Mężczyzna, z którym ponoć miały spotkać się kobiety to youtuber z Mazowsza. Prowadzi kanał o pompach ciepła i fotowoltaice. Gdy film Renaty Majchrzak ujrzał światło dzienne, w środę 15 marca, mężczyzna umieścił nagranie na swoim kanale. Zaprzeczył on słowom kobiety, m.in. o tym, że umówił się z nią na spotkanie, a także, że zaproponował jej 100 tys. zł za prezentację jej urządzenia. Dodał także, że zgłosił na policję sprawę zniesławienia i gróźb karalnych ze strony kobiety.

- Policja prowadzi poszukiwania obu kobiet, sprawdzamy różne wątki, które pojawiają się w przestrzeni publicznej, ale nie mogę odnieść się do szczegółów działań operacyjnych – powiedział nam podkomisarz Wojciech Jabłoński, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, na pytanie o to, czy mogło dojść do owego spotkania.

NASA może pomarzyć o technologii pana Zbyszka

Firma matki i córki miała w sieci oferować piece, które dzięki unikalnej technologii, miały zapewniać niewiarygodnie niskie koszty ogrzewania. Co ciekawe, o ofercie pieców i grzejników można było się dowiedzieć na stronie… zakładu kamieniarskiego. Nie to jednak wzbudzało największe kontrowersje. Rewolucyjna technologia wynaleziona przez tajemniczego pana Zbyszka, która miała być zastosowana w piecach, wyprzedzała swoją epokę, a największe koncerny czy światowe agencje z NASA na czele, mogłyby tylko o niej pomarzyć.

Przypomnijmy, że 40-letnia Renata Majchrzak i jej 19-letnia córka Wiktoria, 13 marca rano wyszły z domu przy ul. Karola Olszewskiego we Wrocławiu. Kobiety pochodzą z Zielonej Góry, a we Wrocławiu wynajmowały mieszkanie. Jako pierwsza o ich zaginięciu poinformowała Fundacja „Na tropie” im. Janusza Szostaka. - Niestety kobiety nie nawiązały kontaktu z bliskimi, ani nie powróciły do miejsca zamieszkania. Telefony zaginionych nie są aktywne - czytamy w informacji przekazanej przez fundację.

18 marca na policję wpłynęło oficjalne zawiadomienie o zaginięciu złożone przez byłego męża 40-latki. - Od tej chwili prowadzone są poszukiwania kobiet. Wszystkie patrole na terenie Wrocławia oraz jednostek ościennych otrzymały informację, że panie są poszukiwane. Poprosiliśmy też inne jednostki, aby w przypadku, gdy zauważą takie osoby skontaktowały się z nami. Tę prośbę kierujemy też do wszystkich innych osób, które rozpoznałyby te dwie panie – dodaje Wojciech Jabłoński.

Obie kobiety mierzą ok. 175 cm i są szczupłej budowy ciała. Jeździły białym ranult trafic. Jeśli ktoś ma wiedzą, gdzie mogą przebywać, proszony jest o kontakt z policją (47 871 43 58) lub fundacją „Na Tropie” im. Janusza Szostaka pod numerem telefonu: 502 226 215.