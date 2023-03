Ofiara pandemii w obcym grobie? Rodzina alarmuje, zarząd cmentarza zaprzecza

Volvo zamyka fabrykę autobusów we Wrocławiu. 1500 osób straci pracę!

Cała sprawa wygląda na niezwykle bulwersującą. - Niedawno odwiedziłem zarząd cmentarza, żeby opłacić groby. Wtedy pracownik powiedział mi, że muszą dołożyć pieniędzy, bo w grobie mojej mamy leży jakiś mężczyzna. Doznałem szoku! - mówi nam Janusz Sawicki, mieszkaniec Głogowa.

Jego zdaniem pracownicy cmentarza w rodzinnym grobowcu położyli ofiarę epidemii koronawirusa. - Wydaje mi się, że ten pochówek nastąpił w tym czasie – mówi nam mężczyzna, który o wszystkim powiadomił policję. - Takie podkładanie zwłok to przecież przestępstwo – dodaje głogowianin.

Zarząd cmentarza komunalnego twierdzi, że to wszystko nieprawda. - Cała sprawa jest wynikiem pomyłki – mówi Rafał Pietrzak, rzecznik miejskiego przedsiębiorstwa GPK, które zarządza nekropolią. - Doszło do pomyłki przy zapisywaniu nazwiska zmarłego, które brzmiało podobnie jak państwa Sawickich. Wprowadzono takie dane do bazy i błędnie poinformowano rodzinę. Pomyłka została naprawiona. W żaden sposób nie miała wpływu na fizyczne „losy” grobu państwa Sawickich – słyszymy od Pietrzaka.

Takie tłumaczenia nie przekonują Janusza Sawickiego. - A co mają mówić? Tłumaczą się, bo tylko to im pozostało. Jestem przekonany, że koło mamy leży ten człowiek. Sprawdzałem zresztą grobowiec i widać, że ktoś majstrował przy płycie. Mam nadzieję, że służby szybko przeprowadzą ekshumację i wtedy prawda wyjdzie na jaw – kończy.

Wszystko wskazuje na to, że rodzinę uspokoją dopiero ustalenia odpowiednich służb.