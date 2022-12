Tak prezentowali się dolnośląscy przedsiębiorcy w Bawarii: "Te targi były nam potrzebne"

Targi Electronica to prestiżowe spotkanie przedsiębiorców z branży nowych technologii i IT. W tym roku odbywały się w dniach 14-18 listopada w Monachium. Podczas wydarzenia mieli okazje zaprezentować swoje osiągnięcia przedstawiciele dolnośląskich firm. A wszystko w ramach projektu "Going Global" – Dolnośląska Dyplomacja Gospodarcza, który realizuje Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, a konkretnie Wydział Współpracy z Zagranicą. Celem projektu jest pozyskanie nowych rynków zbytu, nowych inwestorów i promocja regionu na arenie międzynarodowej. Tak było i tym razem! Na targach w stolicy Bawarii zaprezentowała się firma GlucoAtive, start-up medyczny, który opracował technologię pozwalającą na bezinwazyjny pomiar glukozy, w oparciu o metody optyczne czyli bez kłucia. Byli także obecni przedstawiciele firmy Wiperapp, którzy jako pierwsi opracowali technologię bezpowrotnego kasowania danych z dysków twardych HDD, SSD, NVMe. To nie wszystko! Dzięki udziałowi w projekcie "Going Global" do Monachium pojechali reprezentanci firm Thorium Space, DSR, Synergy Codes, Surveily, Vstrom, Nsflow. Wszyscy zgodnie podkreślają, jak ważny dla rozwoju ich biznesów jest udział w takim wydarzeniu.

– Miałem okazje porozmawiać z właścicielami czy też osobami które zarządzają podobnymi firmami na co dzień, mogłem dopytać, dowiedzieć się więcej czego oni oczekują jako nasi potencjalni klienci. Takie rozmowy z potencjalnymi klientami są bezcenne dla nas. Z drugiej strony przyjechaliśmy tutaj w celu pozyskiwania nowych kontaktów, mogę śmiało powiedzieć, że odbyłem już ponad 40 konwersacji, to są potencjalne kontakty z kontahentami, którzy w przyszłości mogą stać się dla nas klientami czy też partnerami – powiedział Antoni Kozelski, prezesi i założyciel Vstorm. – Dolny Śląsk już od jakiegoś czasu organizuje bardzo ciekawy projekt "Going Global". Polega on na tym, że przedsiębiorcy z Dolnego Śląska są zabierani na misje gospodarcze, na najważniejsze targi w danych dziedzinach – podkreślił Michał Bobowiec radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Dodał, że w programie Going Global wzięło udział do tej pory ponad 100 firm dolnośląskich. Sam projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

