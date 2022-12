Dolnośląscy przedsiębiorcy na targach w Monachium

Targi Electronica w Monachium Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Przedsiębiorcy z ponad 40 krajów, w tym także młodzi biznesmeni z Dolnego Śląska! W dniach 14–18 listopada w stolicy Bawarii odbyły się Targi Electronica. To największe, międzynarodowe spotkanie szeroko pojętej branży elektronicznej, odbywające się cyklicznie. Poprzednia edycja miała wprawdzie formę wirtualną, spowodowaną obostrzeniami pandemicznymi. Ale w tym roku młodzi przedsiębiorcy z Dolnego Śląska mogli bezpośrednio zaprezentować na targach swoje rozwiązania, technologie i nowinki techniczne, których są autorami. A to wszystko dzięki projektowi "Going Global" do którego się zgłosili.– Zdecydowaliśmy się jako samorząd województwa, w ramach promocji gospodarczej, którą realizujemy już od kilku lat, przyjechać tutaj, ponieważ mieliśmy sygnały od bardzo wielu firm dolnośląskich, które funkcjonują w szeroko rozumianej branży wysokich, nowoczesnych technologii, że takie wyjazdy, takie spotkania z potencjalnymi kontrahentami, zarówno z globalnymi koncernami jak i może mniejszymi firmami, są niezwykle ważne dla rozwoju firm – podkreślił Grzegorz Macko, wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego. Dodał, że samorząd pełni tu rolę niejako służebną wobec przedsiębiorców, a projekt ma na celu promowanie dolnośląskich przedsiębiorców. Sam projekt "Going Global – Dolnośląska Dyplomacja Gospodarcza" to jedyny taki w Polsce, autorski projekt Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, który realizuje Wydział Współpracy z Zagranicą. Jego wartość to aż 6 milionów złotych, w 85% dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. To właśnie te, pozyskane środki, samorząd przeznacza na organizację i pokrycie kosztów udziału dolnośląskich przedsiębiorców w targach, konferencjach, misjach gospodarczych i kampaniach promocyjnych. Dzięki projektowi młodzi biznesmeni z branży IT, chemicznej, medycznej, żywieniowej mogli promować swoje osiągnięcia, a także region dolnośląski, niemal na całym świecie, uczestnicząc w 15 spotkaniach.