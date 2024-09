Taka będzie pogoda w weekend. Deszcz i nagłe ochłodzenie. W nocy nawet 2 stopnie!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) przewiduje na ostatni weekend września pochmurną pogodę, "okresami z opadami deszczu, na Wybrzeżu możliwe burze". Nieco więcej chwil ze słońcem w niedzielę (29 września). Piątek (27 września) jeszcze ciepły z temperaturą nawet do 22°C. Radykalna zmiana pogody nastąpi w sobotę (28 września), kiedy to od zachodu, napłynie chłodniejsza masa powietrza. W niedzielę na termometrach zaledwie od 10°C do 15°C. Z soboty na niedzielę w rejonach podgórskich Sudetów temperatura w nocy spadnie do zaledwie 2°C. Na Wybrzeżu okresami silniejszy i porywisty wiatr. Poniżej szczegółowa prognoza IMGW na poszczególne dni weekendu.

Pogoda na weekend. Prognoza IMGW 27.09.2024

W piątek (27 września) - według prognoz IMGW - "Polska jest pod wpływem rozległego niżu z ośrodkami nad południową Szwecją i Finlandią". - Strefa pofalowanego chłodnego frontu atmosferycznego będzie kształtować pogodę w dalszym ciągu na wschodzie kraju. Opisywana strefa frontu wolno przemieszcza się na północny wschód - czytamy w komunikacie IMGW, które zwraca uwagę, że do Polski napływa polarne, morskie powietrze. Ciśnienie będzie systematycznie rosnąć. Na termometrach od 19°C na północy do 22°C w centralnej i wschodniej Polsce.

Pogoda na weekend. Prognoza IMGW 28.09.2024

W sobotę (28 września) pogodę w Polsce nadal będzie kształtować wspomniany rozległy niż znad Skandynawii. - Jego ośrodki przemieszczą się na północ Europy. Ośrodek znad Szwecji ulegnie wypełnieniu, natomiast ośrodek znad Finlandii przemieści się nad obszar Półwyspu Kolskiego. Początkowo na wschodzie kraju będzie oddziaływać pofalowany front chłodny. Na zachód Polski wkroczy szybko przemieszczający się w głąb kraju front chłodny, związany z płytkim wtórnym ośrodkiem niżowym znad Zatoki Fińskiej - przewiduje IMGW i dodaj, że "pod koniec dnia na zachodzie kraju zaznaczy się wyż nad Zatoki Biskajskiej Do kraju w dalszym ciągu napływać będzie powietrze polarne morskie". Ciśnienie wzrośnie. Temperatura znacząco spadnie, od 14-15°C na północnym zachodzie do 19°C w centrum i na południowym wschodzie.

Pogoda na weekend. Prognoza IMGW 29.09.2024

W niedzielę (29 września) - jak prognozuje IMGW - "Polska będzie w zasięgu wyżu z centrum nad wschodnimi Niemcami, w powietrzu polarnym morskim". Ciśnienie wzrośnie, ale temperatura w kraju spadnie. Na przeważającym obszarze 13-15°C.

Październik coraz bliżej. Jaka będzie pogoda przez najbliższy miesiąc? Szczegóły w artykule Pogoda długoterminowa na październik 2024: Ekspert mówi o opadach i przymrozkach. "Ryzyko wzrośnie w połowie miesiąca"

Źródło: IMGW

Sonda Lubisz jesień? Tak. Nie. Lubię każdą porę roku. Pora roku nie ma dla mnie znaczenia.