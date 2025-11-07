Taka pogoda będzie z Polakami podczas długiego weekendu. Wyraźna zmiana 9 listopada

Wielu Polaków zaplanowało sobie długi weekend w dniach 8-11 listopada. Jeżeli poniedziałek jest dla nich dniem wolnym, to mogą odpoczywać nawet przez 4 dni. Pozostaje pytanie, jak na te plany wpłynie pogoda? IMGW ma już szczegółową prognozę.

Wygląda na to, że spacery i pobyt na świeżym powietrzu warto rozważyć w pierwszych godzinach długiego weekendu. 9 listopada pojawi się więcej chmur oraz opady deszczu.

Długi weekend przyniesie również spadek temperatur. Które regiony najbardziej odczują zmiany? Wyjaśniamy na se.pl.

Pogoda na długi weekend 8-11 listopada 2025

Synoptycy z IMGW podali szczegóły prognozy pogody na najbliższe kilkadziesiąt godzin. Z analiz ekspertów Instytutu wynika, że w piątek i sobotę (7-8 listopada 2025) za oknami zobaczymy pogodne niebo. Wyżowa aura zrobi swoje. W wielu regionach Polski temperatury przekroczą 10 stopni, a na południowym zachodzie termometry pokażą nawet 13-15 stopni Celsjusza. Jeśli macie w planach długie spacery, to 8 listopada będzie dobrym dniem na taką aktywność. Opady deszczu są zapowiadane jedynie dla Śląska, Małopolski i Opolszczyzny. Kierowcy muszą zwrócić uwagę na lokalnie występujące mgły. Wyraźną zmianę odczujemy 9 listopada. - W niedzielę więcej chmur, miejscami słaby deszcz i lekki spadek temperatury - przekazuje biuro prasowe Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Spójrzmy na mapy IMGW z prognozami na początek długiego weekendu!

i Autor: IMGW/ Materiały prasowe Prognoza IMGW na 7 i 8 listopada

i Autor: IMGW/ Materiały prasowe Prognoza IMGW na 9 listopada

Zmiany, które zaobserwujemy 9 listopada to dopiero początek. Końcówka długiego weekendu przyniesie jeszcze więcej opadów deszczu. Szczegółowo omawialiśmy to m.in. w prognozie na 11 listopada i Narodowe Święto Niepodległości. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewiduje ponurą wersję jesieni. Jak na złość, pogoda zacznie się poprawiać dopiero... 13 listopada. Co warto wiedzieć w kontekście poniedziałku i wtorku?

Temperatury maksymalne wyniosą zaledwie 10 stopni Celsjusza. W poniedziałek takowe zobaczymy na południowym wschodzie, a 11 listopada również w centrum i na zachodzie kraju

Opady deszczu są prognozowane dla wszystkich województw. Najwięcej wody poleje się z nieba na Podlasiu, Mazowszu, w Kujawsko-Pomorskiem oraz na Warmii i Mazurach

Najchłodniej będzie na północno wschodnich krańcach Polski. W województwie podlaskim termometry nie pokażą więcej niż 7 stopni.