Tragedia przed samymi świętami! Dźgnęła nożem byłego męża. Na pomoc było za późno

2025-12-24 18:35

Przerażająca zbrodnia wstrząsnęła Witoszowem Dolnym koło Świdnicy. Podczas gwałtownej sprzeczki doszło do tragedii – jedna z osób sięgnęła po nóż i śmiertelnie ugodziła 65-letniego mężczyznę. Mimo szybkiej interwencji służb ratunkowych, życia ofiary nie udało się uratować. Policja zatrzymała trzy osoby w związku z tym makabrycznym zdarzeniem. Co doprowadziło do tak dramatycznego finału?

Tragedia w przeddzień świąt Bożego Narodzenia

Do tragedii doszło we wtorkowy wieczór, 23 grudnia, w jednym z domów w Witoszowie Dolnym. Jak informuje TVN24, przyczyną tragedii była kłótnia pomiędzy byłymi małżonkami. Nikt nie spodziewał się, że słowa przerodzą się w tak straszny czyn.

Kłótnia przerodziła się w morderstwo. Zatrzymano trzy osoby

W pewnym momencie kobieta – prawdopodobnie była żona – w afekcie sięgnęła po nóż i kilkukrotnie ugodziła nim 65-letniego mężczyznę. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe, ale na pomoc było już za późno. Lekarze stwierdzili zgon ofiary.

W chwili morderstwa w mieszkaniu, poza byłymi małżonkami, przebywały jeszcze dwie inne osoby. Wszystkie trzy osoby zostały zatrzymane przez policję. Trwa ustalanie, jaki był ich udział w tym tragicznym zdarzeniu.

Śledztwo prokuratury wyjaśni okoliczności tragedii w Witoszowie Dolnym

Sprawą zajęła się prokuratura, która prowadzi śledztwo w kierunku morderstwa. Na razie nikomu nie postawiono zarzutów. Śledczy będą szczegółowo wyjaśniać okoliczności i motywy zbrodni.

