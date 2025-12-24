Tragedia w przeddzień świąt Bożego Narodzenia

Do tragedii doszło we wtorkowy wieczór, 23 grudnia, w jednym z domów w Witoszowie Dolnym. Jak informuje TVN24, przyczyną tragedii była kłótnia pomiędzy byłymi małżonkami. Nikt nie spodziewał się, że słowa przerodzą się w tak straszny czyn.

Kłótnia przerodziła się w morderstwo. Zatrzymano trzy osoby

W pewnym momencie kobieta – prawdopodobnie była żona – w afekcie sięgnęła po nóż i kilkukrotnie ugodziła nim 65-letniego mężczyznę. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe, ale na pomoc było już za późno. Lekarze stwierdzili zgon ofiary.

W chwili morderstwa w mieszkaniu, poza byłymi małżonkami, przebywały jeszcze dwie inne osoby. Wszystkie trzy osoby zostały zatrzymane przez policję. Trwa ustalanie, jaki był ich udział w tym tragicznym zdarzeniu.

Śledztwo prokuratury wyjaśni okoliczności tragedii w Witoszowie Dolnym

Sprawą zajęła się prokuratura, która prowadzi śledztwo w kierunku morderstwa. Na razie nikomu nie postawiono zarzutów. Śledczy będą szczegółowo wyjaśniać okoliczności i motywy zbrodni.

Za zabójstwo grozi dożywocie. A wiesz, ile można dostać za inne przestępstwa? Pytanie 1 z 12 Jaka kara więzienia grozi za kradzież w włamaniem? od 1 roku do 3 lat od 1 roku do 5 lat od 1 roku do 10 lat Następne pytanie