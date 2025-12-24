Spis treści
Tragedia w przeddzień świąt Bożego Narodzenia
Do tragedii doszło we wtorkowy wieczór, 23 grudnia, w jednym z domów w Witoszowie Dolnym. Jak informuje TVN24, przyczyną tragedii była kłótnia pomiędzy byłymi małżonkami. Nikt nie spodziewał się, że słowa przerodzą się w tak straszny czyn.
Kłótnia przerodziła się w morderstwo. Zatrzymano trzy osoby
W pewnym momencie kobieta – prawdopodobnie była żona – w afekcie sięgnęła po nóż i kilkukrotnie ugodziła nim 65-letniego mężczyznę. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe, ale na pomoc było już za późno. Lekarze stwierdzili zgon ofiary.
W chwili morderstwa w mieszkaniu, poza byłymi małżonkami, przebywały jeszcze dwie inne osoby. Wszystkie trzy osoby zostały zatrzymane przez policję. Trwa ustalanie, jaki był ich udział w tym tragicznym zdarzeniu.
Śledztwo prokuratury wyjaśni okoliczności tragedii w Witoszowie Dolnym
Sprawą zajęła się prokuratura, która prowadzi śledztwo w kierunku morderstwa. Na razie nikomu nie postawiono zarzutów. Śledczy będą szczegółowo wyjaśniać okoliczności i motywy zbrodni.