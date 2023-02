Taksówka potrąciła 12-latka na przejściu dla pieszych. Jego stan jest ciężki

Powstanie nowy park we Wrocławiu. Najpierw trzeba jednak solidnie posprzątać

Co tam będzie?

Nietypowy wóz strażacki we Wrocławiu. Będzie gasił elektryki

Taksówkarz potrącił 12-letniego chłopca na przejściu dla pieszych

Do tego potwornego zdarzenia doszło w czwartek, 23 lutego około godziny 15 na ulicy Sikorskiego w Legnicy. Jak podaje fakt.pl, wiele wskazuje na to, że taksówkarz nie ustąpił pierwszeństwa, 12-letniemu chłopcu, który przejeżdżał na hulajnodze przez przejście dla pieszych. Jak wynika z relacji świadków w tym miejscu, przejście jest połączone z przejazdem dla rowerów.

Chłopiec miał wjechać na przejście, gdy inny samochód zatrzymał się tuż przed nim, udzielając mu pierwszeństwa. To wtedy doszło do potrącenia. 12-latek w ciężkim stanie został przetransportowany do szpitala.

Sprawę bada policja oraz prokuratura.

Sonda Hulajnoga elektryczna - prawo jazdy, żeby jeździć? ZDECYDOWANIE TAK! NIE, TO BEZ SENSU WSZYSTKO MI JEDNO