Taka będzie pogoda w piątek. Prognoza IMGW na 26.07.2024

Według prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), piątek (26 lipca) będzie słoneczny na przeważającym obszarze kraju. Więcej ciemnych chmur i lokalne opady deszczu możliwe jedynie we wschodnich województwach. Na Podlasiu możliwe również lokalne burze i tam wysokość opadów do 15 mm. Uwaga na poranne mgły, które we wschodniej Polsce mogą ograniczać widzialność do 500 m. Ciepło, temperatura lekko wzrośnie w porównaniu do ostatnich dni. Najchłodniej na północy i w dolinach karpackich, tam 22-24°C. Najcieplej na południowym zachodzie, gdzie termometry wskażą do 28°C.

Noc z czwartku na piątek (25/26 lipca) pogodna niemal w całym kraju, jedynie miejscami na wschodzie zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu. - Lokalnie na krańcach wschodnich możliwe burze z opadami deszczu do 15 mm. Gdzieniegdzie, głównie na północy i wschodzie, mgła ograniczająca widzialność do 400 m - prognozuje IMGW. Noc chłodniejsza niż w ostatnich dniach. W górach, na Pomorzu oraz w centrum zaledwie 9°C. Na pozostałym obszarze kraju od 11°C do 16°C. Wiatr przeważnie słaby, zmienny. Podczas burz wiatr może być porywisty.

Jaka będzie pogoda w weekend? Męczący upał, a potem groźne burze

Czy pogoda w piątek (26 lipca) i prognozowany wzrost temperatury, należy traktować jako zapowiedź upalnego weekendu? W dniach 27-28 lipca w Polsce rzeczywiście będzie gorąco, temperatura wzrośnie nawet do 33°C, jednak w nocy z soboty na niedzielę (27/28 lipca) i w niedzielę z zachodu na wschód kraju przemieszczać się będzie chłodny front atmosferyczny, za którym napłynie wyraźnie chłodniejsze powietrze. Zwiastuje to burze, które miejscami mogą być gwałtowne. Należy wówczas na bieżąco śledzić ostrzeżenia meteorologiczne oraz komunikaty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Źródło: IMGW