To będzie najpiękniejszy weekend lata? "Sucho i słonecznie". Prognoza IMGW nie zostawia złudzeń

Prognoza IMGW na weekend. "Sucho i słonecznie"

Jak informuje IMGW, "w weekend Polska będzie pod wpływem wyżu, który zapewni nam suchą i słoneczną pogodę". Słaby deszcz możliwy jedynie w niedzielę (21 lipca) w Karpatach. W weekend będzie nie tylko słonecznie, ale i bardzo ciepło. W sobotę (20 lipca) temperatura w niektórych regionach przekroczy 30°C. Następnego dnia upał wedrze się już do większości regionów. Patrząc na prognozy średnioterminowe i długoterminowe na końcówkę lipca, wygląda na to, że przed nami ostatnie upalne dni w najbliższym czasie. W dalszej części artykułu prognoza na poszczególne dni weekendu.

W piątek (19 lipca) - według IMGW - "Polska pozostanie pod wpływem wyżu obejmującego swoim zasięgiem Europę Środkową". Do kraju napływać będzie ciepłe powietrze polarne morskie. Najchłodniej na północy, tam na termometrach 23-24°C. Najcieplej na krańcach zachodnich, do 29°C. W sobotę (20 lipca) w pasie od Bałtyku po Bałkany, Europa pozostanie w słabo gradientowym obszarze podwyższonego ciśnienia. - Centrum wyżu kształtującego pogodę w naszym kraju pozostanie nad Danią. Do kraju napływać będzie ciepłe powietrze polarne morskie, na zachodzie i południu kraju z domieszką powietrza zwrotnikowego - czytamy w komunikacie IMGW. Temperatura maksymalna od 23-24°C na północy do 30-31°C na zachodzie. Jeszcze cieplejsza będzie niedziela (21 lipca). Większość kraju będzie pod wpływem słabnącego wyżu, jedynie na zachodnie regiony napłynie niż z głównym ośrodkiem nad Morzem Norweskim. Nadal z południowego zachodu napływać będzie bardzo ciepła masa powietrza. Upalnie niemal w całym kraju. W centrum, na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i Ziemi Lubuskiej do 31°C.

Ochłodzenie po weekendzie. Po upałach nie będzie śladu

Warto więc cieszyć się piękną pogodą w weekend, tym bardziej, że prognozy na kolejne dni zapowiadają znaczne ochłodzenie. Na mapie Polski próżno szukać miejsc, gdzie temperatura przekroczy 30°C. Radykalne zmiany w pogodzie mają zacząć się we wtorek (23 lipca). Więcej w artykule Potężne ochłodzenie to kwestia kilku dni. Prognoza IMGW nie zostawia złudzeń, padły konkretne daty

Źródło: IMGW