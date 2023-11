To działo się tuż przed śmiercią Gabriela Seweryna. Policja w akcji, ujawniamy!

Strach we Wrocławiu

Gdy do Gabriela Seweryna przyjechało pogotowie, celebryta miał prowadzić relację live na Instagramie, gdzie uskarżał się na ból w klatce piersiowej, a także na samych ratowników, którzy zdaniem celebryty mieli "odstawiać cyrki". Podczas wizyty medyków miało również dojść do nieprzyjemnej sytuacji, podczas której interweniowała policja. Osoby, które były na miejscu zdarzenia, miały zachowywać się agresywnie w stosunku do ratowników medycznych. Jak wynika z relacji służb, agresywny miał być też sam celebryta.

Gabriel Seweryn nie żyje. Co się stało? Interwencja policji przed śmiercią gwiazdy "Królowych Życia"

- Wczoraj (we wtorek, 28.11 - przyp. red.) głogowscy policjanci zostali wezwani w celu udzielenia asysty ratownikom medycznym - tłumaczy w rozmowie z "Super Expressem" st. sierż. Natalia Szymańska, p.o. oficera prasowego Komendanta Powiatowego Policji w Głogowie. Z relacji ratowników wynikało, że mężczyzna, do którego zostało wezwane pogotowie, zachowywał się w stosunku do nich agresywnie. Policjanci, którzy przybyli na miejsce nie zastali opisanego mężczyzny.

Około godz. 15:30 Gabriel Seweryn trafił na oddział ratunkowy głogowskiego szpitala. Miał przyjechać tam taksówką. Po około dwóch godzinach doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Mimo podjętej reanimacji nie udało się przywrócić funkcji życiowych. Gwiazdor "Królowych Życia" miał 56 lat.