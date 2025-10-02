To miasteczko przetrwało Wielką Wodę. Oto co ma do zaoferowania

Miasto na Dolnym Śląsku, mocno doświadczone przez Powódź Tysiąclecia w 1997 roku, stało się symbolem odporności.

Kłodzko, nazywane "małą Pragą", z niezwykłą starówką i zabytkami, ponownie stanęło w obliczu zagrożenia powodziowego w 2024 roku.

Odkryj, jak miejscowość odbudowała się po katastrofie i jakie atrakcje czekają na turystów w tym historycznym miejscu.

Sprawdź, co Kłodzko ma do zaoferowania i dlaczego warto je odwiedzić!

Powódź Tysiąclecia – katastrofa, która zapisała się w historii

Lipiec 1997 roku przeszedł do historii jako czas jednej z największych klęsk żywiołowych w Europie Środkowej. Powódź tysiąclecia dotknęła Polskę, Czechy i Niemcy, powodując ogromne straty materialne i dramaty tysięcy rodzin. W naszym kraju szczególnie ucierpiały województwa południowe, w tym Dolny Śląsk, Opolszczyzna oraz część Małopolski.

Fala powodziowa w krótkim czasie zalała całe miasta i wsie, a woda podniosła się do poziomu, którego nikt się nie spodziewał. Łącznie w Polsce ucierpiało kilka tysięcy miejscowości, a straty oszacowano na kilkanaście miliardów złotych. Choć od tamtej tragedii minęło już wiele lat, po dziś dzień kryzys ten wspominają m.in. mieszkańcy Kłodzka, czyli miasta, które bardzo ucierpiało podczas powodzi.

Powódź tysiąclecia w Kłodzku

Kłodzko to miasto w woj. dolnośląskim, leżące nad Nysą Kłodzką. Co ciekawe, często nazywane jest "małą Pragą" za sprawą niezwykłej starówki, pełnej kamienic i wąskich uliczek, które zachowały swój średniowieczny charakter.

Niestety, powódź z 1997 roku była dla miasta dramatem - fala powodziowa sięgała kilku metrów, a woda zalała nawet rynek. Mieszkańcy jednak nie poddali się i odbudowali swoje domy oraz zabytki, przywracając miastu dawny blask. Dziś Kłodzko jest symbolem odporności i siły wspólnoty, a także miejscem, które warto odwiedzić, by zobaczyć, jak historia łączy się z teraźniejszością.

W 2024 roku Kłodzko ponownie stanęło przed wyzwaniem powodziowym. Choć skala zdarzenia nie dorówna tej z 1997 roku, ponownie przypomniała o wrażliwości terenów dolinnych i znaczeniu systemów melioracyjnych oraz zabezpieczeń przeciwpowodziowych.

To miasteczko przetrwało Wielką Wodę. Oto co ma do zaoferowania [ZDJĘCIA KŁODZKA]

Co ciekawego w Kłodzku? Miasto oferuje wiele atrakcji!

Kłodzko to miasto z duszą – przetrwało niszczycielską Wielką Wodę i dziś zachwyca turystów swoją historią, zabytkami i niezwykłym klimatem. Będąc na miejscu warto zobaczyć m.in.:

Ratusz z wieżą widokową

Kościół Wniebowzięcia NMP

Kłodzki rynek

Atrakcje Kotliny Kłodzkiej – niedaleko Kłodzka znajdują się uzdrowiska (Polanica-Zdrój, Kudowa-Zdrój, Lądek-Zdrój) oraz malownicze Góry Stołowe z Błędnymi Skałami i Szczelińcem.