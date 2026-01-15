To najlepsze liceum Dolnego Śląska. Otrzymali znak "złotej szkoły"

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-01-15 4:30

Najnowsza edycja Ogólnopolskiego Rankingu Liceów i Techników "Perspektywy 2026" już jest! W tegorocznym rankingu szczególnie wyróżniła się szkoła z Wrocławia, która została liderem na Dolnym Śląsku i zdobyła prestiżowy tytuł "Złotej Szkoły", potwierdzając swoją pozycję w regionie.

Autor: Aflo Images/ Canva.com
Ranking Liceów i Techników "Perspektywy 2026"

Ogólnopolski Ranking Liceów i Techników "Perspektywy" od lat uznawany jest za jedno z najbardziej wiarygodnych i prestiżowych zestawień edukacyjnych w Polsce. Co roku pozwala porównać szkoły średnie pod kątem jakości nauczania, wyników egzaminów maturalnych oraz osiągnięć uczniów w olimpiadach przedmiotowych. Dla ósmoklasistów i ich rodziców stanowi ważną wskazówkę przy wyborze szkoły, a dla samych placówek jest to swego rodzaju potwierdzenie poziomu pracy i skuteczności kształcenia. Pisaliśmy już o 10 najlepszych liceach w skali całego kraju, a więcej w tym temacie przeczytacie tutaj: To prawdziwe mocarstwa edukacyjne w Polsce. TOP 10 liceów ogólnokształcącychJak jednak sytuacja przedstawia się stricte na Dolnym Śląsku? Które liceum w regionie jest najlepsze?

Najlepsze liceum Dolnego Śląska. To lider!

Miano najlepszego liceum w województwie dolnośląskim zyskało w 2026 roku Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Wrocławskiej. Tym samym placówka otrzymała również złoty znak jakości, który budzi prestiż i podziw. Liceum w rankingu otrzymało WSK na poziomie 78.65. Co ważne, z takim wynikiem szkole udało się znaleźć w pierwszej dziesiątce najlepszych liceów w całej Polsce!

Akademickie Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Wrocławskiej

Zgodnie z informacjami podanymi na stronie placówki dowiadujemy się, że Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Wrocławskiej to szkoła, która łączy wysoki poziom nauczania z odpowiedzialnym wychowaniem, stawiając sobie za cel wszechstronny rozwój młodego człowieka. 

W atmosferze wzajemnego szacunku, zaufania i dialogu szkoła uczy odpowiedzialności za siebie i innych, poszanowania uniwersalnych wartości, prawa oraz tradycji akademickiej Politechniki Wrocławskiej. Ważnym elementem jej misji jest ścisła współpraca z rodzicami oraz przygotowanie młodzieży do dojrzałego studiowania i aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie, z uwrażliwieniem na dobro wspólne, dziedzictwo kulturowe i postawy patriotyczne.

