Złoty Stok to piękne miasteczko leżące na Dolnym Śląsku przy granicy z Czechami. Co roku do miejscowości przybywa wielu turystów, którzy odkrywają ciekawe zakamarki miasta. Zlokalizowane w malowniczym miejscu posiada wiele ciekawych atrakcji dla odwiedzających.

Wielu przyjezdnych zachwyca się okolicą rynku, bowiem znajduje się tam sporo niepowtarzalnych kamienic. Co ciekawe, właśnie w tej części miasta można podziwiać budynek zbudowany około 1520 roku przez Karola I, czyli księcia ziębicko-oleśnickiego z rodu Podiebradów. Jak można więc się domyślać, to niebywałe miejsce w szczególności dla fanów historii. Okazuje się jednak, że najwięcej turystów nie kieruje się jednak do centrum miejscowości, lecz raczej na jej obrzeża, bowiem właśnie tam znajdują się kopalnie.

Złoty Stok to prawdziwa perełka na mapie Polski. To tutaj znajduje się kopalnia złota

Okazuje się, że Złoty Stok słynie głównie z kopalń, które nie działają od lat. Niegdyś funkcjonowało tam łącznie 100 obiektów tego typu, lecz aktualnie te, które pozostały, pełnią funkcję np. muzeów.

To właśnie Muzeum Górnictwa i Hutnictwa Złota w miejscowości cieszy się największą popularnością i nazywane jest także kopalnią złota. Warto wspomnieć, że chociaż kopalnie nie funkcjonują, a muzea działają i witają turystów, to według badaczy na miejscu może czekać na wydobycie nawet do 29 ton złotego kruszcu.

Według szacunków na tym terenie wciąż znajdują się ogromne pokłady złota. Niektórzy eksperci obliczyli, że może to być od 2,5 do 29 ton złota, które wciąż czeka na swoich odkrywców. Możliwe, że Złoty Stok znów stanie się "polskim Eldorado", jako że za sprawą nowoczesnych technologii poszukiwania na znacznych głębokościach kilka dużych firm i przedsiębiorstw wydobywczych (m.in. KGHM Polska i Miedź S.A.) otrzymało koncesje na poszukiwania złota w złotonośnych rejonach na Dolnym Śląsku - czytamy na portalu businessinsider.com.

