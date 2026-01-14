To ona zmasakrowała 77-letnią staruszkę? Kamera nagrała młodą kobietę. Poszukuje jej policja we Wrocławiu

Michał Michalak
2026-01-14 13:00

Policja we Wrocławiu opublikowała nagranie z młodą kobietą, która jest podejrzana o kilkukrotne ugodzenie nożem 77-letniej seniorki. Poszkodowana co prawda przeżyła atak, do którego doszło w piątek, 9 stycznia, na ul. Sztabowej, ale i tak trafiła do szpitala. Tymczasem policjanci proszą o kontakt wszystkie osoby, które rozpoznają kobietę z wideo.

  • We Wrocławiu trwają poszukiwania młodej kobiety podejrzaną o brutalny atak na seniorkę.
  • 77-letnia mieszkanka stolicy Dolnego Śląską została kilkukrotnie ugodzona nożem i trafiła do szpitala - do ataku doszło w piątek, 9 stycznia.
  • Policja publikuje nagranie z monitoringu – czy rozpoznajesz domniemaną sprawczynię zbrodni?

Wrocław. Młoda kobieta poszukiwana przez policję. Zaatakowała nożem 77-latkę?

Trwają poszukiwania młodej kobiety, która jest podejrzana o atak na 77-letnią mieszkankę Wrocławia. Policja opublikowała nagranie z monitoringu, bo kamera zarejestrowała podejrzaną na jednej z ulic wkrótce po zdarzeniu.

Około południa, 9 stycznia 2026 roku, przy ulicy Sztabowej we Wrocławiu młoda kobieta miała kilka razy dźgnąć nożem 77-letnią seniorkę. W wyniku tego zdarzenia poszkodowana trafiła do szpitala, a podejrzewana o ten czyn oddaliła się z miejsca - pisze kom. Wojciech Jabłoński, rzecznik Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek informacje na temat młodej kobiety widocznej na nagraniu, proszone są o kontakt telefoniczny z policjantami pod numerami telefonów: 601 701 488 lub 537 867 306. Informacje można przekazywać także anonimowo drogą elektroniczną: [email protected]

Wrocław. Policja szuka młodej kobiety podejrzanej o atak na 77-latkę
POLICJA
WROCŁAW
POSZUKIWANIA
KOBIETA