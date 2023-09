Most Pilchowicki. Zapadła ważna decyzja

Most Pilchowcki nad Jeziorem Pilchowickim znajduje się na linii kolejowej nr 283 z Jeleniej Góry do Lwówka Śląskiego. O nieczynnej linii kolejowej zrobiło się głośno w 2020 roku. Pojawiła się wtedy informacja, że ponad 100-letni most ma zostać wysadzony przez ekipę filmową kręcącej superprodukcję z Tomem Cruisem „Mission Impossible 7”. Ostatecznie, wybudowany w latach 1905-1906 most został wpisany na listę obiektów chronionych.

Teraz zapadły decyzje, które zdecydują o przyszłości przeprawy. PKP PLK porozumiały się z bowiem Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekazania dwóch niewykorzystywanych tras kolejowych nieodpłatnie na 30 lat.

Chodzi o ponad 30-kilometrowym odcinkiem między Jelenią Górą a Lwówkiem Śląskim, na którym ruch pasażerski nie był prowadzony od 2016 r., a także blisko 15-kilometrowym szlakiem Kłodzko Nowe – Stronie Śląskie, który nie był obsługiwany przez pociągi pasażerskie od 2004 r. Pozostały odcinek linii, liczący ok. 12 km, pozostaje w zarządzie PKP PLK i jest wykorzystywany w ruchu towarowym przez pociągi obsługujące kopalnię kruszywa.

Na tej pierwszej trasie znajduje się właśnie most Pilchowicki. Obiema liniami będzie zarządzała teraz Dolnośląska Służba Dróg i Kolei (DSDiK). Jest szansa, że za jakiś czas wrócą na nie pociągi pasażerskie.