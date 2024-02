Tomasz Komenda miał "drugiego brata"! Nowe fakty ujawnione. Tomasz Komenda nie żyje

Tomasz Komenda nie żyje. Jego przyjaciel pożegnał go wzruszającymi słowami. "Byłem jego dodatkowym bratem. Nie zdążyłem się z nim pożegnać"

Tomasz Komenda nie żyje - ta tragiczna informacja obiegła Polskę 21 lutego po południu. Niesłusznie skazany za morderstwo mężczyzna, którego wypuszczono z więzienia po osiemnastu latach niesłusznej odsiadki, odszedł w wieku zaledwie 46 lat. O śmierci Tomasza Komendy jako pierwszy poinformował Tomasz Głuszak z TVN. Dziennikarz we wzruszających słowach na antenie TVN24 ujawnił nowe fakty na temat tej tragedii. "Tomek miał cudowną rodzinę. Ta rodzina wspierała go w tych pierwszych momentach. Ja też mu pomagałem tylko jak mogłem. Był dla mnie dobrym kolegą. Byłem jego dodatkowym bratem" - wyznał Grzegorz Głuszak. Jak dodaje, ostatnie chwile spędzili jednak osobno. "Zamknął się w sobie. Straciłem z nim kontakt, ale to szanowałem. Nie zdążyłem się z nim pożegnać" - mówi z żalem dziennikarz, który przyjaźnił się z Tomaszem Komendą.

Sprawa Tomasza Komendy. Za co siedział Komenda? Ile lat spędził w więzieniu? Jaka była przyczyna śmierci Tomasza Komendy?

Tomasz Komenda w 2004 roku został niesłusznie skazany na karę 25 lat pozbawienia wolności za zgwałcenie i zabójstwo 15-letniej dziewczyny. Mężczyzna nie przyznawał się do winy, w trakcie procesu twierdził, że zeznania, które złożył tuż po zatrzymaniu i które zdecydowały o jego losie, były wymuszone groźbami. Tomasz Komenda w marcu 2018 został zwolniony z więzienia po osiemnastu latach odsiadki, Sąd Najwyższy uniewinnił Tomasza Komendę 16 maja 2018 roku. Życie na wolności nie okazało się jednak dla mężczyzny łatwe, choć w 2021 roku przyznano mu aż 13 milionów złotych odszkodowania za niesłuszny wyrok. Miał trudności w relacjach z bliskimi, a potem okazało się, że dopadła go ciężka choroba. Jaka była przyczyna śmierci Tomasza Komendy? Na co chorował Komenda? We wrześniu ubiegłego roku mężczyzna ujawnił Ewie Wilczyńskiej, autorce książki "Dziewczyna w czarnej sukience. Historia zbrodni miłoszyckiej", że zmaga się z rakiem. "Leczę się, jestem na chemii, włosy już mi odrosły. Żyję, z tym że był rak, teraz nie ma, ale nie wiadomo, czy znowu nie wróci. Do operacji się nie nadawał. Ciężko mam. Ciekawe, kiedy zrzucę w końcu ten krzyż, już należałoby mi się trochę spokoju" - powiedział wtedy Komenda.

