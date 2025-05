Tragiczna śmierć policjanta z Wrocławia. Zmarł pod komendą

Strzelanina we Wrocławiu! Kobieta i mężczyzna nie żyją. Szokujące sceny we wtorkowy poranek

Policjanci wspominają aspiranta sztabowego Andrzeja Bara

We wspomnieniu, opublikowanym na stronie KGP czytamy, że asp. szt. Andrzej Bar służbę w Policji rozpoczął 1 lipca 1991 r. w sekcji kryminalnej Komisariatu Policji Wrocław - Psie Pole. 8 lat później został mianowany na stanowisko kierownika referatu i sekcji kryminalnej Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, a w 2007 r. pełnił służbę na odpowiedzialnym stanowisku specjalisty wydziału do zwalczania zorganizowanej przestępczości kryminalnej zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji. Koniec XX i początek XXI wieku przyniósł kolejne wyzwania. Po ukończeniu kursu aspiranckiego w Szkole Policji w Pile w 2000 r., stróż prawa został mianowany na stopień młodszego aspiranta Policji.

- W trakcie służby sukcesywnie podwyższał swoje kwalifikacje, kończąc kurs negocjatora policyjnego w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz studia na Uniwersytecie Wrocławskim, uzyskując tytuł magistra - wspominają jego koledzy i koleżanki.

Śmierć pod komendą we Wrocławiu. Przyczyną zawał serca

Funkcjonariusz Andrzej Bar miał 44 lata i zapewne mnóstwo planów. 13 maja 2010 roku udał się na służbę. Nikt nie mógł przypuszczać, że w stolicy Dolnego Śląska rozegra się dramat.

- Aspirant sztabowy Andrzej Bar doznał zawału serca i zmarł. Do zdarzenia doszło pod budynkiem Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Pośmiertnie został odznaczony złotą odznaką „Zasłużony Policjant” - przekazują przedstawiciele KGP.

Zdyscyplinowany, sumienny i koleżeński. Wykazywał się odwagą i zdecydowaniem w działaniach na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Za nienaganną postawę i osiągnięcia był wielokrotnie wyróżniany i odznaczany przez przełożonych. W 2001 r. otrzymał brązową odznakę „Zasłużony Policjant”, w 2004 r. brązowy „Krzyż Zasługi” - tak policjanci wspominają zmarłego kolegę.

