Tragiczny poranek na DK8. Trzy osoby nie żyją po zderzeniu auta z ciężarówką

Zderzenie na prostym odcinku

Do tragedii doszło w okolicach Niemczy, na jednym z najbardziej ruchliwych fragmentów DK8. Jak przekazał dyżurny dolnośląskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, samochód osobowy zderzył się tam z ciężarówką.

Siła uderzenia była tak duża, że trzy osoby podróżujące autem osobowym zginęły na miejscu. Na razie nie wiadomo, co doprowadziło do zderzenia.

Droga zablokowana na wiele godzin

Służby pracują na miejscu od wczesnych godzin porannych. Policja, straż pożarna i prokurator zabezpieczają teren oraz ustalają dokładny przebieg wypadku.

– Trasa jest nieprzejezdna i będzie zablokowana przez kilka godzin. Wyznaczono objazdy lokalnymi drogami – poinformował dyżurny GDDKiA.

Kierowcy utknęli, służby apelują o ostrożność

Kierowcy jadący w stronę Kłodzka i Wrocławia muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami. Na lokalnych drogach tworzą się zatory, a policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń służb.

Śledczy ustalają przyczyny tragedii

Na miejscu pracują biegli, którzy mają pomóc w ustaleniu, dlaczego doszło do tak dramatycznego wypadku.

To kolejny poważny wypadek na DK8 – jednej z najbardziej obciążonych i niebezpiecznych tras w regionie.

Quiz. Czy potrafisz udzielić pierwszej pomocy? Pytanie 1 z 10 Musisz zadzwonić po pogotowie. Który numer wybierzesz? 997 998 999 Następne pytanie