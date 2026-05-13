Choć kalendarz wskazuje środek maja, natura postanowiła sprawić nam mroźną niespodziankę. W Karkonoszach, a szczególnie w ich najwyższych partiach, wiosenna aura ustąpiła miejsca typowo zimowym krajobrazom. Śnieżka oraz okolice górskich schronisk zostały pokryte warstwą białego puchu, co drastycznie zmieniło zasady poruszania się po górach.

- Na Śnieżce są -4 stopnie C, możliwe są dziś i przez najbliższe dni raczej słabe i przelotne opady śniegu. Na szlakach może być ślisko. Prosimy o rozwagę

- przekazał w środę Karkonoski Park Narodowy. Już we wtorek pracownicy KPN publikowali w sieci nagranie z Przełęczy Karkonoskiej, na którym wyraźnie widać intensywne opady śniegu.

GOPR ostrzega: Szlaki są bardzo niebezpieczne

Ratownicy górscy podkreślają, że obecna aura wymaga od turystów nie tylko odpowiedniego sprzętu, ale przede wszystkim wyobraźni. Kontrast między pogodą w dolinach a tą panującą na Grzbiecie Karkonoszy jest uderzający. Podczas gdy w Kotlinie Jeleniogórskiej jest stosunkowo ciepło, wyżej panuje prawdziwa zima.

- Po wczorajszych opadach, w szczytowych partiach gór pojawiła się drobna pokrywa śniegu. Pamiętajmy o odpowiednim przygotowaniu, wybierając się na Grzbiet Karkonoszach! Szlaki miejscami są bardzo śliskie, a jak widzicie na załączonym obrazku, warunki w szczytowych partiach gór różnią się znacząco, od tego co mamy w Kotlinie Jeleniogórskiej!

- informuje GOPR Karkonosze.

W niższych partiach Dolnego Śląska temperatura w dzień oscyluje wokół 10 stopni C, natomiast w nocy spadki do 6-7°C są normą. Jednak dane goprowców odnoszące się do szczytów górskich z 13 maja (godz. 8:30) budzą respekt: widzialność spadła do zaledwie 30 metrów, a wiatr osiąga w porywach do 23 m/s.

IMGW wydaje alerty. Nadchodzą przymrozki

Problemy z pogodą nie kończą się na górskich szczytach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w środę nowe ostrzeżenia meteorologiczne 1. stopnia (kolor żółty). Tym razem zagrożenie przymrozkami dotyczy południowo-wschodniej części kraju.

- Miejscami temperatura powietrza obniży się do 1°C, przy gruncie do około -2°C, na terenach podgórskich do -1°C, przy gruncie do około -3°C

- czytamy w komunikacie.

Alerty obowiązują od północy do godziny 6:00 rano w czwartek, 14 maja. Żółta strefa obejmuje przede wszystkim województwa: podkarpackie, lubelskie oraz wschodnie rejony małopolskiego i południowe świętokrzyskiego.

Mieszkańcy tych miast powinni uważać na przymrozki: