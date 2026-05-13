Biuro podróży ogłasza niewypłacalność po 30 latach. Co z pieniędzmi klientów?

Wojciech Kulig
2026-05-13 12:06

Fatalne wiadomości dla podróżnych, którzy planowali urlop z biurem podróży „Joanna”. Firma, która działała na rynku od trzech dekad, właśnie złożyła oświadczenie o niewypłacalności. Wiadomo, gdzie szukać pomocy i jak złożyć wniosek o zwrot pieniędzy.

Koniec działalności polskiego biura podróży. Urząd wydał komunikat

Biuro Turystyki "JOANNA" Ilona Jasińska, działające na rynku od 30 lat, ogłosiło niewypłacalność. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego potwierdził te informacje w oficjalnym komunikacie.

- Informujemy, że w dniu 05.05.2026 BIURO TURYSTYKI "JOANNA" ILONA JASIŃSKA złożyło w trybie i na warunkach ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oświadczenie o niewypłacalności, z którego wynika, że nie jest w stanie wywiązać się z zawartych umów z podróżnymi i zapewnić podróżnym zwrotu wpłat lub ich części wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną

- przekazał urząd. 

Klienci mogą składać roszczenia

Urząd przekazał również, że firma posiada zabezpieczenie finansowe w postaci gwarancji ubezpieczeniowej wystawionej przez TU Europa S.A. Dzięki temu podróżni mogą ubiegać się o odzyskanie pieniędzy wpłaconych na niezrealizowane wyjazdy. - Podróżni, którzy wnieśli wpłaty za imprezę, która nie została lub nie zostanie zrealizowana proszeni są o składanie zgłoszenia do gwaranta tj. Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A. - czytamy w  komunikacie. 

Do zgłoszenia trzeba dołączyć między innymi kopię umowy oraz potwierdzenie wpłaty. Roszczenia mogą składać zarówno osoby, które podpisały umowę, jak i pozostali uczestnicy wyjazdów czy agenci działający w imieniu klientów. Nowe informacje w sprawie podał także portal turystyka.rp.pl. Jak wynika z ustaleń serwisu, poszkodowanych zostało 183 klientów biura podróży. Według przekazanych danych ubezpieczyciel będzie musiał wypłacić klientom około 111 tysięcy złotych. Jednocześnie podkreślono, że w chwili ogłoszenia niewypłacalności żaden z klientów nie przebywał za granicą, dlatego nie było konieczności organizowania transportu powrotnego do Polski.

Problemy finansowe miały trwać od miesięcy

Jak wynika z ustaleń portalu turystyka.rp.pl, sytuacja finansowa biura podróży miała pogarszać się już od kilku miesięcy. Firma miała mieć trudności ze spłatą zobowiązań związanych m.in. z pożyczkami udzielonymi w czasie pandemii oraz środkami przeznaczonymi na zwroty dla klientów po wybuchu wojny w Ukrainie. Nierozwiązane problemy finansowe mogły ostatecznie doprowadzić do ogłoszenia niewypłacalności i wstrzymania działalności.

Firma działała od ponad 30 lat

Na stronie internetowej firma przedstawia się jako doświadczony organizator wyjazdów krajowych i zagranicznych.

„Biuro Turystyki JOANNA to tradycja i doświadczenie. Pomagamy realizować marzenia naszych Klientów już od 30 lat.”

Firma specjalizowała się między innymi w organizacji wyjazdów sanatoryjnych, kolonii, obozów oraz wakacji zagranicznych. . W ostatnim okresie działalności biuro nie sprzedawało już jednak autorskich ofert turystycznych, a funkcjonowało głównie jako pośrednik i agent największych touroperatorów działających na polskim rynku.

Na stronie internetowej podkreślano indywidualne podejście do klientów i wieloletnie doświadczenie pracowników.

„Posiadając ponad 30-letnie doświadczenie, pozwala to na zapewnienie wysokiej jakości usług oraz pełnej satysfakcji naszych Klientów.”

