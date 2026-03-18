Pożar w Nowym Kościele. Na miejscu osiem zastępów straży

Do dramatycznego zdarzenia doszło w nocy z wtorku na środę (17/18 marca) w miejscowości Nowy Kościół na Dolnym Śląsku. Ogień pojawił się w budynku jednorodzinnym, który szybko stanął w płomieniach.

Na miejsce skierowano liczne siły ratunkowe - w sumie osiem zastępów straży pożarnej prowadziło działania gaśnicze.

Makabryczne odkrycie w trakcie akcji gaśniczej

Podczas interwencji doszło do tragicznego odkrycia. W środku budynku ratownicy natrafili na dwie osoby, które nie przeżyły pożaru.

Jak relacjonował przedstawiciel Państwowa Straż Pożarna w Złotoryja, sytuacja rozwijała się bardzo dynamicznie.

- Po przyjeździe na miejsce strażacy podjęli działania gaśnicze. W ich trakcie okazało się, że wewnątrz znaleziono dwa ciała. Pożar szybko ugaszono, następnie na miejscu pojawiła się policja, która po dogaszeniu zaczęła prowadzić czynności

- przekazał Radiu ESKA Piotr Dąbrowa z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotoryi.

Po zakończeniu akcji gaśniczej teren został zabezpieczony przez policję. Funkcjonariusze rozpoczęli czynności mające na celu ustalenie, co doprowadziło do wybuchu ognia.

Na ten moment nie są znane szczegóły dotyczące przyczyn pożaru. Śledztwo w tej sprawie trwa.