Do zdarzenia doszło w niedzielę (23 marca) we Wrocławiu. O godz.22.40 do służb wpłynęło zgłoszenie o pożarze w kamienicy przy ul. Sądowej. Ogień pojawił się w budynku na drugim piętrze i błyskawicznie się rozprzestrzeniał.

- W momencie przybycia zastępów PSP, pożar był bardzo mocno rozwinięty i oprócz mieszkania palił się również balkon oraz część elewacji budynku. Działania straży pożarnej polegały na równoczesnym gaszeniu pożaru i ewakuacji zagrożonych mieszkańców – informuje st. sekc. Bartosz Włodarczak z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

Z kamienicy trzeba było ewakuować około 20 osób. Niestety, skutki zdarzenia okazały się tragiczne. - W wyniku zdarzenia zostały poszkodowane dwie osoby. Lokator mieszkania poniósł śmierć, a jedna osoba, która zatruła się gazami pożarowymi, została ranna – dodaje st. sekc. Bartosz Włodarczak.

Akcja ratunkowa zakończyła się o godz. 2 w nocy. Policja wyjaśnia teraz okoliczności tragicznego zdarzenia.