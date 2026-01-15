Emerytowany major Wojska Polskiego robił to kobietom w szpitalu! 47-latek okazał się zwykłym lubieżnikiem

Michał Michalak
Michał Michalak
2026-01-15 14:55

Jest akt oskarżenia przeciwko emerytowanemu majorowi Wojska Polskiego - poinformowała w środę, 14 stycznia, prokuratura. Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące wykorzystania pięciu kobiet, pracownic Szpitala im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. 47-letni Sebastian D. również był zatrudniony w placówce, a za popełnione przestępstwa, do których się nie przyznał, grozi mu od 2 do 15 lat więzienia.

Trzebica. Emerytowany major Wojska Polskiego z zarzutami wykorzystania kobiet

i

Autor: GiselaFotografie/ Pixabay.com Jest akt oskarżenia przeciwko emerytowanemu majorowi Wojska Polskiego - poinformowała w środę, 14 stycznia, prokuratura. Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące wykorzystania pięciu kobiet, pracownic Szpitala im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy; zdj. ilustracyjne
  • Emerytowany major Wojska Polskiego oskarżony o szereg przestępstw seksualnych.
  • Do zdarzeń doszło w Szpitalu im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, gdzie oskarżony był zatrudniony.
  • Grozi mu kara pozbawienia wolności od 2 do 15 lat, a szczegóły sprawy są szokujące.
  • Przeczytaj, aby dowiedzieć się więcej o zarzutach i postępach w śledztwie.

Trzebnica. Zarzuty wykorzystania kobiet dla emerytowanego majora Wojska Polskiego

Jedna z wykorzystanych przez 47-latka kobiet została zmuszona do poddania się innej czynności seksualnej, trzy padły ofiarą uporczywego stalkingu, a w przypadku ostatniej poszkodowanej Sebastian D. naruszył w wyjątkowo obleśny sposób jej nietykalność osobistą. Do wszystkich przestępstw doszło na terenie Szpitala im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, gdzie emerytowany major Wojska Polskiego był niegdyś zatrudniony. Najpoważniejszy zarzut dotyczy zdarzenia z 20 sierpnia 2024 r.

- (...) doprowadził podstępem i wbrew woli pokrzywdzoną do poddania się innej czynności seksualnej poprzez opuszczenie bez uprzedzenia i jej zgody bielizny w trakcie wykonywanych czynności rehabilitacyjnych oraz dotykanie jej okolic intymnych, tj. o czyn z art. 197 § 2 k.k. - informuje Karolina Stocka-Mycek, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

Z kolei stosowane przez oskarżonego uporczywe nękanie sprowadzało się do naruszania nietykalności osobistej kobiet w postaci: 

  • zachodzenia od tyłu;
  • przytrzymywania;
  • dotykania swoim ciałem ciał pokrzywdzonych;
  • łapania za ramiona;

które to zachowania wzbudziły u pokrzywdzonych uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, poniżenia i udręczenia i istotnie naruszyły ich prywatność.

Ostatni zarzuty obejmuje naruszenie nietykalności cielesnej pokrzywdzonej poprzez złapanie jej od tyłu za szyję, przyciśnięcie i zmuszenie do pochylenia się w kierunku ziemi do wysokości pasa, co spowodowało u pokrzywdzonej dolegliwości bólowe.

- Na etapie postępowania przygotowawczego Sebastian D. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Za zarzucane Sebastianowi D. czyny grozi kara pozbawienia wolności od 2 do 15 lat - dodaje Stocka-Mycek.

Utopił ukochaną w samochodzie

Polecany artykuł:

Uratował noworodka przed śmiercią i zapadł się pod ziemię. Gdzie jest "Bohater …
Wrocław SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SZPITAL
TRZEBNICA
ZARZUTY