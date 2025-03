Trzy nowe kierunki z wrocławskiego lotniska. Bilety już od 69 złotych

Czy to ostatni raz?

Trzy nowe kierunki z wrocławskiego lotniska

Ryanair ogłosił rekordowy rozkład lotów z Wrocławia na lato 2025. Pasażerowie będą mieli do wyboru aż 46 tras, w tym 3 nowe kierunki:

Rijeka

Pescara

Lamezia Terme

- Ryanair kontynuuje rekordowy wzrost w całej Polsce, inwestując w regionalne lotniska, takie jak Wrocław, gdzie tego lata zapewnimy 2 mln miejsc w niskich cenach na 46 trasach – powiedział Jason McGuinness, Chief Commercial Officer w Ryanair.

Nowy, letni rozkład lotów zbiega się z 20. rocznicą działalności Ryanaira w Polsce. Pierwszy lot z Wrocławia odbył się 24 marca 2005 roku. Z tej okazji Ryanair uruchomił specjalną promocję – bilety lotnicze dostępne są już od 69 zł.

– W nadchodzącym, sezonie letnim umocnimy pozycje największego przewoźnika operującego z Wrocławia – powiedział Michał Kaczmarzyk, prezes Buzz z grupa Ryanair.

Dodatkowo baza operacyjna przewoźnika we Wrocławiu wzrośnie do 9 samolotów (6 rozkładowych i 3 czarterowe), obsługiwanych przez ponad 300 członków załogi. Będzie to druga, po Krakowie, pod względem wielkości baza Ryanair w Polsce.

- Szósty rozkładowy samolot przewoźnika, który będzie u nas stacjonował, sprawi, że liczba połączeń wzrośnie o około 20%. Pozwoli to na obsłużenie w 2025 roku ponad dwóch milionów pasażerów irlandzkiego przewoźnika – przyznał Karol Przywara, prezes Portu Lotniczego Wrocław.