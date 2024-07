Trzy osoby zginęły w dwóch wypadkach. Czarna środa na Dolnym Śląsku

Ogromny dźwig przygniótł mężczyznę! Operator pojazdu zabrany do szpitala [ZDJĘCIA]

Tragiczny wypadek w Źródłach na drodze krajowej 94

Do szczególnie strasznego wypadku doszło w środę, 3 lipca, około godz. 9.40, na drodze krajowej 94 Wrocław – Środa Śląska w miejscowości Źródła. W zdarzeniu uczestniczyły samochód osobowy BMW oraz dwie ciężarówki. Ze wstępnych ustaleń wynika, że BMW podczas wyprzedzenia zderzyło się z ciężarówką, a kierowca drugiej ciężarówki, by uniknąć zderzenia z osobówka, wjechał do rowu.

Skutki okazały się tragiczne - dwie osoby jadące BMW zginęły na miejscu. Kierowcy ciężarówek nie odnieśli poważniejszych obrażeń. Droga krajowa była przez 5 godzin zablokowana.

Niestety, nie był to jedyny śmiertelny wypadek tego poranka w regionie. Po godz. 4 rano na drodze krajowej nr 35 między Wrocławiem a Świdnicą samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Jedna osoba zginęła w tym zdarzeniu.