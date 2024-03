Trzylatka sama błąkała się po mieście. Matka „zgubiła” ją na spacerze

2-latka poważnie poparzona w przedszkolu! Nikt nie wie, co się stało. Matka dziewczynki mówi o tragedii

Do szokujących scen doszło w miniony wtorek, 12 marca, ale teraz o wydarzeniach tych poinformowała wałbrzyska policja. Po godz. 12 jedna z mieszkanek zauważyła idącą samotnie ulicą Wańkowicza w Wałbrzychu małą dziewczynkę. - Kobieta, wraz z innymi przechodniami, zainteresowała się losem trzylatki. Niestety nie była w stanie dowiedzieć się jak młoda wałbrzyszanka znalazła się na ulicy. Do czasu przybycia patrolu oczekiwała z małoletnią w pobliskim sklepie - mówi kom. Marcin Świeży, rzecznik policji w Wałbrzychu.

Gdy na miejscu zjawili się policjanci, niedługo po nich do sklepu weszła roztrzęsiona kobieta. Była to matka trzylatki. 38-latka ucieszyła się na widok córeczki, ale już nie na mundurowych.

Okazało się bowiem, że wałbrzyszanka była kompletnie pijana. - Kobieta miała 2,33 promila alkoholu w organizmie. Kobieta trafiła więc do policyjnej celi, a córkę z komisariatu odebrał ojciec dziecka, który nic nie wiedział o zdarzeniu. Ostatecznie to on zaopiekował się trzylatką – dodaje kom. Marcin Świeży.

38-latka odpowie przed sądem za narażenie dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi jej kara pozbawienia wolności do lat 5.