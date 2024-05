Karpacz na wakacje 2024. W tym sezonie turyści ponownie nie mogą liczyć na pociąg

Karpacz to popularna górska miejscowość, która co roku przyciąga do siebie tysiące turystów. Miasteczko oferuje wiele atrakcji i pięknych widoków, więc nie ma się co dziwić, że zainteresowanie stale wzrasta. Osoby, które jednak planowały wyjazdy do Karpacza w tym sezonie, z wielką nadzieją liczyły na to, że w końcu ruszy pociąg do miejscowości, bowiem tak zapowiadano. Niestety okazuje się, że termin zakończenia inwestycji budowy trasy kolejowej przesunięto kolejny raz. Kiedy więc można liczyć na podróż pociągiem do Karpacza i dlaczego prace trwają tak długo? Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Pociągiem do Karpacza. Wykonawcy przewidują otwarcie na koniec roku

Zgodnie z aktualnymi informacjami pociągi, które miały być dostępne w czerwcu 2024 roku, pojadą do Karpacza najszybciej w grudniu. Oznacza to, że turyści ponownie będą musieli korzystać z linii autobusowych, by dostać się do miejscowości.

Obecnie przygotowywany jest tor na odcinku Jelenia Góra – Mysłakowice, trwają też prace przy budowie infrastruktury peronowo-przystankowej w Łomnicy i Mysłakowicach. Poza tym umacniane jest podtorze, realizowane są prace związane z odwodnieniem terenu. Pociągi będą uwzględnione w nowym rozkładzie jazdy w grudniu tego roku - poinformował Michał Nowakowski, rzecznik prasowy marszałka województwa dolnośląskiego.

QUIZ wiedzy o Tatrach. Jak dobrze znasz polskie góry? Pytanie 1 z 14 Które schronisko po polskiej stronie Tatr jest położone najwyżej? Schronisko Morskie Oko Chata pod Rysami Schronisko w Dolinie Pięciu Stawów Polskich Chatka Pograniczników Dalej