Tworzą klony strony Polskiej Grupy Węglowej. Kolejne metody oszustwa "na węgiel"

Jak informuje dolnośląska policja, oszuści tworzą klony strony internetowej Polskiej Grupy Węglowej. Klony posiadają nawet logotypy spółek zajmujących się sprzedażą. Potencjalni klienci dostają wiadomość SMS z linkiem, który rzekomo ma odsyłać ich do strony sprzedawcy. W ten sposób pieniądze wpływają do kieszeni oszustów.

Ofiarą takiego oszustwa został mieszkaniec powiatu strzelińskiego, który w minioną środę 23 listopada, złożył zawiadomienie w sprawie oszustwa. Myślał, że kupił węgiel na zimę, stracił pieniądze.

- W toku prowadzonych czynności ustalono, że pokrzywdzony mężczyzna wszedł na stronę internetową łudząco podobną do domeny PGG. W zakładce wybrał odpowiedni asortyment węgla, a następnie dodał go do koszyka. Kolejne wskazówki na stronie internetowej jak po sznurku zaprowadziły niczego nieświadomego poszkodowanego do podsumowania transakcji. Po wpłacie należnej kwoty „zakupiony” towar ostatecznie nie trafił do nabywcy - przekazuje mł. asp. Paweł Noga.

Policjanci apelują o zachowanie ostrożności podczas internetowych zakupów. Mogą się one skoczyć utratą pieniędzy.

Małgorzata Bonikowska: "Każdy spór w UE, każdy rodzaj napięcia między członkami i instytucjami, jest osłabianiem UE" [Express Biedrzyckiej] Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.