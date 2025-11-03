Sześciu Romów w wieku 18-36 lat odpowie za pobicie i rozbój na 34-latku w Opolu.

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 2 listopada, wieczorem na ul. Krakowskiej, gdzie ofierze skradziono kurtkę, telefon i pieniądze.

Wszyscy napastnicy, którzy byli nietrzeźwi, zostali zatrzymani przez policję po pościgu.

Jakie konsekwencje poniosą sprawcy i co dalej z poszkodowanym?

Opole. Bijatyka i rozbój na 34-latku. Sześciu Romów zatrzymanych

Sześciu Romów ma usłyszeć zarzuty w związku z pobiciem i rozbojem na 34-latku w Opolu, do czego doszło w niedzielę, 2 listopada. Mężczyzna - nie wiadomo, jakiej jest narodowości - został zaatakowany w godzinach wieczornych na ul. Krakowskiej, a sprawcy zabrali mu kurtkę, telefon i pieniądze, po czym zaczęli uciekać. Na miejsce wezwano policję - jak informuje "Nowa Trybuna Opolska", na ul. Krakowską w Opolu przyjechało łącznie kilkanaście radiowozów - a mundurowi zatrzymali wszystkich napastników podczas pościgu.

- To mężczyźni w wieku 18-36 lat, którzy w momencie zdarzenia byli nietrzeźwi. Wszyscy przebywają teraz w areszcie, ale wszelkie czynności z nimi zostaną wykonane dopiero po wytrzeźwieniu. Za rozbój, bo tak zakwalifikowane wstępnie całe zdarzenia, grozi im kara do 10 lat więzienia - powiedziała w rozmowie z "Super Expressem" asp. Ewelina Karpińska z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.