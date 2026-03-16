Tych pieśni nie usłyszysz na ślubie kościelnym? Obawy zespołu wywołały burzę

Skąd wzięły się obawy zespołu?

Zespół Emmanuel – Topólka w swoim poście na Facebooku zapowiedział, że od 2027 roku pary młode będą musiały przedstawić proboszczowi listę planowanych pieśni, która następnie trafi do archiwum parafialnego „na wypadek kontroli Muzycznej Komisji Diecezjalnej”. Według wpisu podczas ślubów mają obowiązywać wyłącznie pieśni liturgiczne, a popularne piosenki religijne — takie jak „Ty tylko mnie poprowadź”, „Schowaj mnie”, „Nic nie musisz mówić”, „Oceany”, „Przyjdź z Libanu” czy „Maryjo, śliczna Pani” — mają zostać całkowicie wykluczone. Muzycy podkreślają, że nie jest to ich decyzja, lecz konsekwencja nowych zasad, które — jak sugerują — mają wejść w życie w najbliższych latach.

Co naprawdę wynika z wytycznych kurii?

Co ciekawe, na chwilę obecną nie ma żadnego oficjalnego potwierdzenia wielu elementów opisanych w poście zespołu. Kuria rzeczywiście zakazuje wykonywania świeckich piosenek podczas liturgii ślubnej i przypomina, że w czasie mszy powinny być śpiewane pieśni liturgiczne, najlepiej pochodzące ze śpiewników zatwierdzonych przez Kościół. Nie ma jednak szczegółowej listy "zakazanych piosenek". Owszem pojawiają się przykłady utworów, które nie mogą być wykonywane, ponieważ są piosenkami pop, a nie pieśniami liturgicznymi — chodzi m.in. o „Perfect” Eda Sheerana czy „Hallelujah” Leonarda Cohena. Nie ma jednak mowy o żadnym z utworów wymienionych we wpisie na Facebooku.

Kuria podkreśla również, że to proboszcz i organista decydują o repertuarze, a nie para młoda, oraz że wprowadzono obowiązkowe kursy dla muzyków kościelnych, aby ujednolicić praktykę w diecezji. Jednocześnie w żadnym dokumencie nie pojawia się informacja o obowiązkowych listach pieśni od 2027 roku, o archiwizowaniu takich list ani o kontrolach komisji. Kuria nie zakazuje też piosenek religijnych jako takich — wskazuje jedynie, że nie każda piosenka religijna jest pieśnią liturgiczną i dlatego nie wszystkie nadają się do wykorzystania podczas mszy. To właśnie ta różnica — często niezrozumiała dla narzeczonych — prowadzi do napięć i nieporozumień.

Komentarze internautów: frustracja i pytania o sens

Pod wpisem zespołu pojawiła się fala komentarzy, które pokazują, jak bardzo temat dotyka wiernych.

„Mam wrażenie, że dla niektórych ludzi większym problemem w kościele jest gitara albo nowa pieśń, niż to, czy ludzie w ogóle przeżywają wiarę”

— pisze jedna z osób, zwracając uwagę na oderwanie przepisów od duchowych potrzeb wiernych.

Inni komentują bardziej emocjonalnie:

„Nic dziwnego, że wiele par woli żyć bez ślubu, jak księża tak wymyślają i zakazują…”, „Na pewno przemawia za tym niesamowita troska o zbawienie dusz…”, „Nie będzie już praktycznie wcale ślubów kościelnych, ludzie i tak porzucają kościół i wolą wracać cywilne”.

Wielu internautów pyta też wprost:

„A co złego jest w tych piosenkach? Dlaczego nie będzie można ich śpiewać?”

To pytanie pokazuje, że dla wielu wiernych granica między pieśnią liturgiczną a piosenką religijną jest niejasna, a decyzje kurii odbierane są jako niepotrzebne ograniczenia.

Głos poparcia: „Msza to nie koncert”

W dyskusji pojawiły się jednak również komentarze osób, które popierają kierunek zmian.

„I prawidłowo, uczestniczycie w najświętszej ofierze — to logiczne, że nie można byle czego śpiewać. Są przepisy liturgiczne, których nie można łamać”

— zauważa jeden z komentujących, podkreślając wagę liturgicznego porządku.

Inny dodaje:

„I bardzo dobrze. Msza to nie koncert rozrywkowy”.

Pojawiają się też głosy bardziej teologiczne:

„Bardzo mi się podoba ta zmiana. Wiele piosenek nie uwzględnia teologicznej głębi, która powinna pomagać nam w kolejnym wymiarze poznawać Boga”.

Te opinie pokazują, że część wiernych widzi w zaostrzeniu zasad nie ograniczenie, lecz próbę przywrócenia liturgii jej sakralnego charakteru.

Między liturgią a oczekiwaniami par młodych

Spór o muzykę ślubną odsłania głębszy problem: zderzenie liturgicznych zasad z emocjonalnymi oczekiwaniami narzeczonych. Zespół muzyczny, stojąc między tymi światami, próbuje uprzedzić pary o możliwych ograniczeniach. Kościół z kolei przypomina o normach, które formalnie obowiązują od lat, choć dopiero teraz są konsekwentniej egzekwowane.

Jedno jest pewne — dyskusja o muzyce na ślubach dopiero się zaczyna, a emocje wokół niej nie opadną szybko.

Sobotni test z ortografii. Nie musisz chodzić do kościoła, ale te słowa powinieneś znać! Pytanie 1 z 15 Mieni się kolorami, pięknie przepuszcza światło i jest charakterystycznym elementem niemal każdej świątyni witraż witrasz witrarz Następne pytanie