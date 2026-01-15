Tynk odpadł z sufitu na stołówce miejskiego żłobka! Placówka zamknięta. Szok we Wrocławiu

Michał Michalak
2026-01-15 13:27

Władze Wrocławia zdecydowały o czasowym zamknięciu Żłobka nr 3 przy ul. Białowieskiej, gdzie we wtorek, 13 stycznia, odpadł tynk z sufitu. Do zdarzenia doszło na stołówce, ale w tym czasie nie było tam ani dzieci, ani ich opiekunów. Urząd miasta poinformował, że placówka ma wszystkie aktualne przeglądy wymagane przepisami prawa budowlanego, ale w żłobku i tak wszczęto natychmiastową kontrolę.

  • Z sufitu w Żłobku nr 3 we Wrocławiu odpadł tynk, co doprowadziło do natychmiastowego zamknięcia placówki.
  • Na miejscu interweniował Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego i przedstawiciele Zarządu Inwestycji Miejskich.
  • Władze miasta zadecydowały o przeniesieniu dzieci do innych żłobków, zapewniając ciągłość opieki.
Wrocław. Tynk odpadł z sufitu żłobka. Placówka zamknięta

Do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu została zgłoszona sprawa tynku odpadającego z sufitu w Żłobku nr 3. Na miejscu pracowali również przedstawiciele Zarządu Inwestycji Miejskich i Wrocławskiego Zespołu Żłobków, których zadaniem jest zlecenie przygotowania ekspertyzy budowlanej pozwalającej określić przyczyny awarii i zakres dalszych działań. 

Do zdarzenia doszło we wtorek, 13 stycznia, na stołówce - w tym czasie nikogo tam nie było - a urząd miasta postanowił o zamknięciu placówki do odwołania. Biuro prasowe ratusza przekazało jednocześnie, że żłobek miał wszystkie aktualne przeglądy wymagane przepisami prawa budowlanego.

Kierując się najwyższymi standardami bezpieczeństwa, podjęto decyzję o czasowym wyłączeniu budynku z użytkowania i o przeniesieniu dzieci do pobliskich żłobków. Opieka nad nimi sprawowana jest przez dotychczasowych opiekunów, co pozwala zachować ciągłość opieki i poczucie bezpieczeństwa - czytamy w komunikacie Biura Prasowego Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.

Jak dodają urzędnicy, o wszelkich dalszych krokach i terminie ewentualnego powrotu do budynku rodzice będą informowani na bieżąco.

Żłobek we Wrocławiu zamknięty
