Z sufitu w Żłobku nr 3 we Wrocławiu odpadł tynk, co doprowadziło do natychmiastowego zamknięcia placówki.

Na miejscu interweniował Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego i przedstawiciele Zarządu Inwestycji Miejskich.

Władze miasta zadecydowały o przeniesieniu dzieci do innych żłobków, zapewniając ciągłość opieki.

Wrocław. Tynk odpadł z sufitu żłobka. Placówka zamknięta

Do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu została zgłoszona sprawa tynku odpadającego z sufitu w Żłobku nr 3. Na miejscu pracowali również przedstawiciele Zarządu Inwestycji Miejskich i Wrocławskiego Zespołu Żłobków, których zadaniem jest zlecenie przygotowania ekspertyzy budowlanej pozwalającej określić przyczyny awarii i zakres dalszych działań.

Do zdarzenia doszło we wtorek, 13 stycznia, na stołówce - w tym czasie nikogo tam nie było - a urząd miasta postanowił o zamknięciu placówki do odwołania. Biuro prasowe ratusza przekazało jednocześnie, że żłobek miał wszystkie aktualne przeglądy wymagane przepisami prawa budowlanego.

- Kierując się najwyższymi standardami bezpieczeństwa, podjęto decyzję o czasowym wyłączeniu budynku z użytkowania i o przeniesieniu dzieci do pobliskich żłobków. Opieka nad nimi sprawowana jest przez dotychczasowych opiekunów, co pozwala zachować ciągłość opieki i poczucie bezpieczeństwa - czytamy w komunikacie Biura Prasowego Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.

Jak dodają urzędnicy, o wszelkich dalszych krokach i terminie ewentualnego powrotu do budynku rodzice będą informowani na bieżąco.