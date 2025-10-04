Uroczystości pogrzebowe w Kłodzku. Tak pożegnano Jacka „Dżejka” Wójcika. „Nie będzie Was już bawił”

Anna Szubińska
Anna Szubińska
Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2025-10-04 11:27

Niespodziewana śmierć Jacka Wójcika, znanego jako „Dżejk” z programu „Królowe życia”, zasmuciła fanów i widzów TTV. Pogrzeb przyjaciela Dagmary Kaźmierskiej odbył się w Kłodzku, a uroczystości zgromadziły bliskich, przyjaciół i fanów.

Niespodziewana śmierć „Dżejka”. Przyjaciel Dagmary Kaźmierskiej miał 55 lat

Uroczystość pogrzebowa Jacka Wójcika odbyła się w sobotę o godzinie 10 w kaplicy na cmentarzu przy ul. Dusznickiej w Kłodzku. To właśnie tam, w rodzinnym mieście „Dżejka”, zebrali się bliscy, znajomi i liczni sympatycy, by odprowadzić go w ostatnią drogę. Kaplica tonęła w kwiatach i blasku świec. Na honorowym miejscu ustawiono portret zmarłego i drewniany krzyż z tabliczką z jego danymi. Biała urna, ozdobiona kwiatami, otoczona była wieńcami przesłanymi przez rodzinę, przyjaciół i fanów. Całe wnętrze wypełniały bukiety białych kwiatów.

Śmierć Jacka Wójcika wstrząsnęła fanami „Królowych życia”. Zmarł nagle na początku października, tuż przed swoimi 56. urodzinami. O jego odejściu poinformowała Dagmara Kaźmierska, pisząc w sieci: „Żegnaj Dżejk. Do zobaczenia w innym świecie. Nie będzie Was już bawił. Pomódlcie się za niego”.

Polecany artykuł:

To tu Dagmara Kaźmierska prowadziła agencję towarzyską. Mieszkańcy nadal boją s…
Pokój Zbrodni - Dagmara Kaźmierska

Przyczyna śmierci nie została początkowo ujawniona. Dagmara Kaźmierska zapewniała jedynie, że nie był to wypadek. W internecie szybko pojawiły się spekulacje o chorobie. Laluna, jedna z uczestniczek programu, stwierdziła, że Wójcik miał nowotwór z przerzutami i dowiedział się o chorobie zbyt późno. – Jacuś tak długo nic nie wiedział o tym, że jest tak ciężko chory. Może jeszcze byłby ratunek. Badajcie się kochani – napisała w mediach społecznościowych.

Nie żyje Jacek Wójcik. Pogrzeb ulubieńca widzów z ‘Królowych życia
48 zdjęć

Polecany artykuł:

Dżejk nie żyje, a "Królowe życia", Kaźmierska z Edzią wzięły się za łby! Jacek …
"Królowe życia" biją rekordy popularności! Co wiesz o bohaterach hitu telewizji?
Pytanie 1 z 20
Dagmara panicznie boi się:
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KRÓLOWE ŻYCIA