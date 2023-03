Urodziny tygrysa Tengah!

Tengah urodził się 26 lutego 2009 r. w zoo w Rheine w Niemczec. Do Wrocławia przyjechał w maju 2010 r. Tu spotkał samicę Nuri, z którą doczekał się córki o imieniu Surya.

– W stosunku do opiekunów Tengah jest spokojny, natomiast często denerwuje się na zwiedzających, którzy wymachują do niego rękoma czy uderzają w szyby. Za to jest bardzo cierpliwy i spokojny w stosunku do Nuri – opowiada Paweł Sroka, kierownik wydziału Ssaków Drapieżnych ZOO.

Surya w ubiegłym roku wyjechała do zoo w Cottbus w Niemczech, aby poznać partnera i brać udział w programie hodowli tygrysów sumatrzańskich.

Tengah i Nuri zostali we Wrocławiu. Nie wiadomo czy będą jeszcze mieli potomstwo, jednak każde narodziny tygrysa sumatrzańskiego są na wagę złota. Populacja około 400 tygrysów sumatrzańskich w naturze jest krytycznie zagrożona wyginięciem. Występują na kurczących się obszarach indonezyjskiej wyspy Sumatry. Wyrąb lasów pod uprawy palmy olejowej, zmusił tygrysy do wycofania się w górzyste tereny wyspy. Tygrysy szczególnie cierpią z powodu kłusownictwa, także na potrzeby „medycyny chińskiej”. Gdy Tengah przyjeżdżał do wrocławskiego zoo, na świecie żyło około 1000 tygrysów tego podgatunku. Na szczęście możemy pomóc – działania ochroniarskie podejmuje między innymi Fundacja ZOO Wrocław – DODO.

Fundacja od początku swojej działalności przekazała ponad 26,5 tys. zł na ochronę różnych gatunków tygrysów. Ty także możesz przekazać 1,5 proc. Swojego podatku, by chronić zagrożone gatunki.

