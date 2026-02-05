Utrudnienia na kolei w trzech województwach. PKP Intercity wskazało odcinki

PKP Intercity: utrudnienia w kilku województwach oraz w Niemczech

Jak wynika z komunikatu spółki, utrudnienia dotyczą odcinków: Rudna Gwizdanów - Głogów, Lubań - Gierałtów, Węgliniec - Bielawa, Wrocław - Leszno oraz Rzepin - Frankfurt/Oder. Powołując się na informacje zarządcy infrastruktury, Intercity przekazało, że pozostałe linie są przejezdne, jednak pociągi mogą notować opóźnienia wynikające z wcześniejszych interwencji oraz nadal dynamicznej sytuacji pogodowej. Przewoźnik podkreślił, że w miejscach, gdzie występuje oblodzenie, pracują pociągi sieciowe.

PKP Intercity podało też, że w czwartek, ze względu na sytuację pogodową, odwołane zostały pociągi: IC "ŁUŻYCE" (Zgorzelec - Warszawa Wschodnia), IC "MEHOFFER" (Zielona Góra Główna - Przemyśl Główny), IC "ZIELONOGÓRZANIN" (Zielona Góra Główna - Chełm), IC "WARTA" (Chełm - Poznań Główny), IC "KOCHANOWSKI" (Lublin Główny - Bydgoszcz Główna) oraz IC "SIEMIRADZKI" (Przemyśl Główny - Wrocław Główny). Podróżni posiadający bilety na te połączenia mogą skorzystać z innych pociągów PKP Intercity oraz przewoźników regionalnych. Wprowadzone zostało wzajemnie honorowanie biletów PKP Intercity / Kolei Wielkopolskich / Polregio / Kolei Dolnośląskich na terenie woj. dolnośląskiego, opolskiego, lubuskiego oraz wielkopolskiego. Ponadto przejazdy pociągami IC "STRZELECKI" relacji Zbąszynek - Gorzów Wielkopolski oraz Gorzów Wielkopolski - Zbąszynek będą realizowane zastępczą komunikacją autobusową.

Pasażerów zabiera komunikacja zastępcza

Spółka przekazała, że z powodu oblodzenia sieci trakcyjnej oraz trudnych warunków atmosferycznych wszystkie pociągi z Wrocławia do Lipska i Lipska do Wrocławia obsługiwane będą zastępczą komunikacją autobusową. Ponadto, z powodu awarii urządzeń sterowania ruchem kolejowym na terenie kolei niemieckich, wprowadzono zastępczą komunikację na odcinku Rzepin - Frankfurt/Oder - Rzepin oraz Frankfurt/Oder - Berlin Hauptbahnhof. Przewoźnik przekazał, że w czwartek największe opóźnienie zanotował pociąg IC "Heweliusz" (Bielsko Biała - Gdynia), którego opóźnienie na godz. 14:30 wynosiło blisko 264 min. Jednak, jak wskazał przewoźnik, większość opóźnień jest obecnie na poziomie do 60 minut.

Wcześniej PKP PLK podały, że "ze względu na warunki atmosferyczne zarządca infrastruktury kolejowej w Niemczech wprowadził zmiany w ruchu pociągów, co wpływa również na komunikację w Polsce". W komunikacie dodano, że stan urządzeń sterowania ruchem kolejowym, na które negatywnie oddziałują marznące opady, jest monitorowany, a także, że działania służb technicznych i dyżurnych w terenie nadzoruje zespół sztabowy w Warszawie.

