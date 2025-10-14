W Polsce nie ma miasta o piękniejszej nazwie. AI wskazała miasto na południu kraju

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
Marta Kowalska
2025-10-14 7:11

Sztuczna inteligencja wybrała najpiękniejszą nazwę miasta w Polsce. Analiza brzmienia, znaczenia i estetyki zapisu pozwoliła wskazać jedno miejsce, które wyróżnia się na tle setek innych. Jakie miasto wybrała sztuczna inteligencja? Wynik może zaskoczyć.

Złotoryja - AI wybrała najpiękniejszą nazwę miasta w Polsce

i

Autor: Shutterstock

W Polsce istnieją setki miast i miasteczek o ciekawych, melodyjnych nazwach. Ale – gdyby sztuczna inteligencja miała wybrać najpiękniejszą nazwę miasta w Polsce – które by to było? Aby AI mogła dokonać takiego wyboru w sposób „obiektywny”, zaprogramowano ją tak, by rozważała m.in.:

  • Brzmienie fonetyczne – melodyjność, płynność, unikalność zestawów spółgłosek i samogłosek.
  • Estetyka wizualna – symetria liter, harmonijność zapisu.
  • Znaczenie etymologiczne – piękno sensu zawartego w nazwie (np. „światło”, „złoto”, „róża”).
  • Rozpoznawalność – łatwość wymowy i zapamiętania.
  • Wartość kulturowa – symbolika i tradycja związana z nazwą.

W efekcie zwyciężyła... Złotoryja w woj. dolnośląskim. Dlaczego AI wskazała Złotoryję jako najpiękniejszą nazwę miasta w Polsce? 

  • Fonetyka: cztery płynne sylaby – „Zło-to-ry-ja” – dające melodyjny rytm.
  • Wizualność: harmonijny zapis z ciekawym zestawieniem liter.
  • Znaczenie: odwołanie do złota, bogactwa i historii.
  • Historia: to jedno z najstarszych miast w Polsce, założone w średniowieczu.
  • Symbolika: złoto jako symbol blasku, tradycji i wartości.

Złotoryja – miasto o złotym rodowodzie

Złotoryja to malownicze miasto położone w województwie dolnośląskim, niedaleko Legnicy. Uznawane jest za jedno z najstarszych miast w Polsce, które otrzymało prawa miejskie już w pierwszej połowie XIII wieku. Jego nazwa nie jest przypadkowa – wiąże się bezpośrednio z historią wydobycia złota w okolicznych rzekach i górach Kaczawskich. Dziś Złotoryja zachwyca urokliwą starówką, średniowiecznym układem urbanistycznym i wyjątkowym położeniem u stóp Góry Mikołaja. Co roku odbywa się tu Turniej Miast Złotoryjskich i Mistrzostwa Polski w Płukaniu Złota, które przypominają o górniczej przeszłości regionu. To także miejsce o bogatej kulturze i rozwiniętej turystyce – chętnie odwiedzane przez miłośników historii i przyrody.

Choć Złotoryja zwyciężyła, AI wyróżniła też inne nazwy:

  • Kazimierz Dolny – melodyjny rytm, artystyczny charakter.
  • Sandomierz – klasyczne brzmienie, silny związek z historią Polski.
  • Jelenia Góra – połączenie natury i krajobrazu w nazwie.
  • Zamość – krótka, mocna, łatwa do wymowy.
  • Gdańsk – znana na całym świecie, o wyjątkowym brzmieniu.
Złotoryja - AI wybrała najpiękniejszą nazwę miasta w Polsce
8 zdjęć
